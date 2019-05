Madrid Central marca el registro de menor contaminación en el centro desde 2012

Madrid, 7 may (EFE).- La puesta en marcha de Madrid Central ha permitido que la estación de la plaza del Carmen marque en el mes de abril, el quinto desde la puesta en marcha de este área, su menor registro de nivel medio mensual de dióxido de nitrógeno de la serie histórica, según indica un informe de Ecologistas en Acción.

En un comunicado, esta organización indica que la medición en la única estación que se encuentra dentro del perímetro de Madrid Central, en concreto, 22 microgramos por metro cúbico de aire en abril, supone una reducción del 48 % respecto al nivel del año pasado (42 µg/m3), y una disminución del 23 % respecto al otro registro más bajo, de 2012 (28 µg/m3), el más bajo de toda la serie.

Y consideran demostrado que la medida de reducir el tráfico privado en el centro de la capital permite reducir la polución también cuando las condiciones meteorológicas son favorables, es decir cuando se suceden días de lluvia y hay viento.

"Semejante reducción de la contaminación por NO2 en la plaza del Carmen difícilmente puede ser achacada en exclusiva a las condiciones meteorológicas favorables de este último mes de abril, con quince días de lluvia", asegura Ecologistas.

Abril ha sido el primer mes con meteorología favorable desde que el Gobierno de Manuela Carmena puso en marcha esta medida, por lo que Ecologistas subraya que por primera vez se ha podido evaluar su funcionamiento "sin la penalización meteorológica".

De ser una de las estaciones históricamente "más conflictivas, formando parte del grupo de estaciones con peores registros", el punto de medición de la plaza del Carmen "ha cambiado de manera radical" y es "ahora una de las estaciones que registra los niveles más bajos de NO2 de toda la red".

Mientras que entre los años 2010-2018 se mantuvo entre el tercer y séptimo puesto de las peores ahora está en el 19, destaca Ecologistas, que ha comparado los datos teniendo en cuenta toda la serie disponible desde 2010 en cuanto al de dióxido de nitrógeno.

Sólo hay menos contaminación, añaden, en las estaciones ubicadas en zonas grandes zonas verdes "periurbanas" como El Pardo, Casa de Campo, Parque Juan Carlos I o en la estación del parque de El Retiro y la de Tres Olivos.

Además, Ecologistas no ve "atisbo de efecto frontera" porque no se detectan "incrementos" en la contaminación en las zonas circundantes aunque Madrid Central no es "suficiente", añade Ecologistas, para atajar todos los problemas de contaminación atmosférica.

Plaza Elíptica y Escuelas Aguirre siguen siendo zonas conflictivas y como solución señalan que es necesario seguir "la misma dirección" que Madrid Central, la de reducir el tráfico de forma significativa.

Y al comparar los datos del centro de la capital con los de la Comunidad de Madrid señala que en la región la polución también cae gracias a la meteorología, pero de forma "más modesta". En 11 de las 23 estaciones y en el valor medio las diferencias fueron "iguales o inferiores a 1 µg/m3, es decir apenas hubo variación detectable".

"Comparando el mismo período con unas mismas condiciones meteorológicas se observa una reducción de la contaminación por NO2 mucho más intensa en la capital que en el resto de la Comunidad de Madrid", concluye Ecologistas.