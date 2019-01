Los coches sin pegatina de DGT tampoco pueden circular hoy por M-30 y centro

Madrid, 17 ene (EFE).- El Ayuntamiento de Madrid ha decretado la aplicación este jueves del escenario 2 del protocolo anticontaminación, que prohíbe circular por la M-30 y por su interior a todos los coches sin distintivo ambiental de la DGT, es decir los de gasolina anteriores a 2000 y los diésel previos a 2006.

Además de las restricciones a la circulación, solo podrán aparcar en el servicio de estacionamiento regulado (SER) los coches con etiqueta Eco y Cero Emisiones y no se podrán superar los 70 kilómetros por hora en la M-30 ni en los accesos.

Este es el segundo día consecutivo que se aplican estas restricciones al tráfico debido a los altos niveles de dióxido de nitrógeno (NO2) y la tercera vez que se activa este escenario en la capital. La primera ocasión fue el pasado 11 de diciembre, cuando se estrenó la medida, aunque en navidades también se superaron los límites de polución pero no se aplicaron las restricciones al hacer una excepción.

El Gobierno de Manuela Carmena ha decretado el escenario 2 después de que el lunes se superase el nivel de aviso en la zona 1 de medición y a causa de las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, que para hoy prevé que la ventilación sea desfavorable y no llueva.

Madrid recomienda que los vehículos lleven visible la pegatina ambiental de la Dirección General de Tráfico, que divide los coches en etiqueta B, C, Eco o Cero y no da distintivo a los más contaminantes, aunque ésta no sea obligatoria hasta el 24 de abril.

Además, el Consistorio madrileño recuerda que hay excepciones a la aplicación del escenario 2. En el SER pueden aparcar residentes (en sus barrios), personas con movilidad reducida, vehículos autorizados con comerciales o industriales, taxis o VTC.

Pueden circular al margen del etiquetado del vehículo el transporte público, las emergencias, servicios comerciales e industriales autorizados, personas con movilidad reducida o quienes inicien o finalicen su jornada fuera del horario de cobertura del transporte público, previa autorización.

El Ayuntamiento de Madrid recomienda el uso del transporte público, que se reforzará, e indica que se informará antes de las 12.00 de mañana sobre las medidas a aplicar mañana, viernes. EFE