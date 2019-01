Garrido pide a los Reyes "trabajo" y una vida "normal y digna" para todos

Madrid, 4 ene (EFE).- El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha pedido hoy a los Reyes Magos que todo el mundo, y en especial los madrileños, tenga "trabajo" y una vida "normal y digna" en el año 2019.

Garrido ha entregado hoy a los Reyes Magos los deseos que los madrileños han dejado durante los últimos días en la Casa de la Navidad y en el Bosque de los Deseos, instalados en la Casa de Postas y la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, respectivamente.

Los pequeños, ha dicho Garrido, "siguen pidiendo las cosas importantes: que no haya guerras, que no haya hambre y que haya paz en el mundo".

No obstante, el presidente ha leído otros deseos "curiosos" como "un pijama de unicornio", tener "un perrito" o "ver al ratón Pérez".

Según ha afirmado Garrido, más de 140.000 personas han visitado el belén instalado en la Real Casa de Correos, y más de 200.000 han dejado cartas y tarjetas en el Bosque de los Deseos.

El presidente ha celebrado que tanta gente haya sido partícipe de una tradición "tan española" y "tan madrileña" como la de los Reyes Magos.

A título personal, Garrido ha pedido "salud" para él y su familia y no ha querido incluir en su carta a los Reyes la candidatura a la presidencia de la Comunidad de Madrid en el año electoral que ahora empieza, porque "no hay que pedir ese tipo de deseos" y será el líder del PP, Pablo Casado, quien "en fechas próximas" decida si concurre o no a los comicios como cabeza de lista.