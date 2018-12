Madrid mantiene para mañana la limitación de velocidad por contaminación

Madrid, 5 dic (EFE).- El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado hoy que mañana, jueves, permanecerá activa la reducción de la velocidad a 70 kilómetros por hora en la M-30 y en las vías de acceso, en el marco del protocolo anticontaminación, al haber sido superados en la noche del martes los niveles de aviso durante dos horas consecutivas y siendo la previsión meteorológica desfavorable.

El Ayuntamiento explica en una nota de prensa dice que para el jueves se activa el escenario 2, que también comprende la prohibición de aparcar en la zona del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) a los vehículos que no sean Cero emisiones. Sin embargo, al ser mañana día festivo y no funcionar el SER la medida no es de aplicación.

Desde las 06.00 horas de hoy el protocolo anticontaminación ha determinado que la velocidad de circulación en la M-30 y en las vías de acceso en el interior de la M-40 queda limitada a 70 kilómetros por hora.

Se trata del antiguo protocolo anticontaminación, dado que el nuevo está suspendido hasta este jueves por la Junta de Gobierno municipal para subsanar un "defecto de forma", aunque en el primer escenario no hay cambios en ambos protocolos.

El Ayuntamiento acordó en la noche del martes activar hoy el protocolo al superarse en tres estaciones de la zona 1 de la Red de Vigilancia de la Calidad del Aire (Castellana, Cuatro Caminos y Ramón y Cajal) los 180 microgramos por metro cúbico de dióxido de nitrógeno (NO2) durante dos horas consecutivas, y todo ello con una previsión meteorológica desfavorable.

El Ayuntamiento de Madrid anunciará mañana jueves antes del mediodía las medidas a aplicar el viernes.