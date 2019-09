Huelga estudiantil y de consumo para plantar cara a la crisis climática

Madrid, 27 sep (EFE).- Más de 300 organizaciones sociales, sindicatos y partidos políticos respaldan la huelga estudiantil y de consumo contra la crisis climática con la que hoy culminan siete días de movilizaciones lideradas por diversas plataformas juveniles una semana después de la convocatoria mundial.

Paros, manifestaciones, concentraciones en los centros de trabajo, educativos o en los comercios, sentadas frente a las instituciones, performances en las calles, reuniones juveniles y puntos de información se sucederán a lo largo del día en las principales ciudades del país para denunciar el deterioro del clima del planeta.

Los convocantes -Fridays For Future (FFF), Alianza por el Clima, Alianza por la Emergencia Climática y 2020 Rebelión por el Clima- han suscrito un manifiesto en defensa del futuro del planeta al que se han adherido más de 300 organizaciones de todos los sectores de la sociedad.

El escrito vincula la crisis climática con el actual modelo de producción y de consumo y pide que en la nueva etapa política se declare de manera inmediata la emergencia climática y se adopten las medidas necesarias para frenarla.

Además de los paros estudiantiles y la huelga de consumo, que cuentan con el visto bueno del 75 por ciento de la población española, según una encuesta online de la empresa Clickoala, los sindicatos han convocado concentraciones en colegios, ayuntamientos y centros de trabajo.

Se prevé que la mayor de las manifestaciones movilice a las 18:00 de la tarde en Madrid a miles de personas, que recorrerán el centro de la capital desde la estación de Atocha a la Puerta del Sol, mientras que en Barcelona la marcha discurrirá desde Els Jardinets de Gracia hasta la Plaza de Cataluña.

También en Madrid, los sindicatos han convocado una concentración a las 11:00 de la mañana frente al Ministerio de Transición Ecológica, y en las puertas de los centros de trabajo CCOO ha propuesto parar 4 minutos y 15 segundos para simbolizar la concentración de partículas de CO2 en la atmósfera (415 partes por millón) que se alcanzó en abril de este año, un nivel no registrado desde hace 3 millones de años.

En Valencia, la feria Biocultura, se unirá a la movilización con la lectura del manifiesto de la huelga.

También firmas de moda sostenible como Ecoalf se han sumado al paro y en una carta publica, su presidente Javier Goyeneche señala: ?Como apoyo este viernes 27 de septiembre, cerramos nuestra oficina central y tiendas principales (Madrid y Berlín) para marchar con vosotros y mostrar a los líderes mundiales que es el momento de actuar. Act Now! Because there is no planet b!?

Y las redes sociales, que capitanearon durante toda la semana el llamamiento a la movilización, volverán a utilizar las etiquetas en Twitter #EmergenciaClimatica27S, #EmergenciaClimatica o #HuelgaMundialPorElClima, que se convirtieron en tendencia.