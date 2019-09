Protección Civil avisa de lluvias de hasta 40 litros en el este y sureste

Madrid, 5 sep (EFE).- La Dirección General de Protección Civil y Emergencias ha avisado de lluvias intensas en zonas del este y sureste peninsular, que podrían dejar hasta 40 litros por metro cuadrado en el litoral de Barcelona, así como de fuertes vientos costeros y olas de tres metros de altura en el Ampurdán.

De acuerdo con las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las lluvias y las tormentas serán también significativas en otras áreas del sur de la Comunidad Valenciana, Región de Murcia, este de Castilla-La Mancha y Andalucía Oriental, mientras que los vientos también se dejarán sentir con fuerza en las costas de Menorca.

Ante el riesgo de inundación por fuertes lluvias, Protección Civil recomienda extremar la precaución en carretera, elegir vías principales y autopistas, disminuir la velocidad, no aparcar en zonas inundables, no atravesar con el vehículo tramos inundados, no detener el vehículo en zonas donde pueda discurrir gran cantidad de agua y localizar los puntos más altos de la zona.

En caso de ser sorprendido por una tormenta en el campo, Protección Civil recuerda que es necesario alejarse de ríos, torrentes y zonas bajas de laderas y colinas, no atravesar vados inundados, no situarse bajo los árboles, alejarse de alambradas y objetos metálicos y dirigirse a los puntos más altos de la zona.

En los núcleos urbanos, recuerda el peligro de caída de rayos, por lo que recomienda situarse cerca de los edificios y evitar las corrientes de aire en las viviendas.

Y ante los fuertes vientos costeros, Protección Civil aconseja alejarse de la playa y otros lugares bajos que puedan ser alcanzados por las elevadas mareas y oleajes, evitar estacionar el vehículo en zonas que puedan verse afectadas y no poner en riesgo la vida por captar imágenes espectaculares.