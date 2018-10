Más de 40 víctimas de abusos rompen su silencio con una campaña de Save the Children

Madrid, 29 oct (EFE).- Más de 40 personas que sufrieron abusos sexuales durante su infancia han roto su silencio y han contado la "terrible realidad" que sufrieron gracias a una campaña de Save the Children para visibilizar y concienciar sobre esta lacra "oculta".

En un comunicado, esta onegé recuerda que el pasado 4 de octubre lanzó su campaña "Rompo el silencio" a través de la cual más de 40 personas han denunciado que sufrieron violencia sexual durante su infancia y han sido atendidas por una psicóloga de la organización.

"Emiliano, Alexandra, Nadia o Àlex fueron algunas de las víctimas que con su testimonio rompieron el silencio y apoyaron la campaña en un primer momento", indica la ONG.

También Lola, que con 61 años ha sido otra de las personas que ha contado los abusos que padeció. "Yo también rompo el silencio. Quiero gritar al mundo lo que pasa impunemente en muchos hogares. Gracias, muchas gracias por abrir la caja de Pandora donde nos escondemos millones de niños?, expuso Lola a Save the Children.

Con estos testimonios, Save the Children quiere denunciar que el sufrimiento de muchas personas "sigue permaneciendo oculto debido al encubrimiento" de sus conocidos o de las instituciones que no detectaron o no denunciaron los abusos.

El director general de la ONG, Andrés Conde, subraya en el comunicado que es de "vital importancia" que la población se solidarice y apoye a las víctimas, y pide que el Gobierno apruebe, dentro del proyecto de Ley de Protección Integral frente a la Violencia contra la Infancia, medidas específicas de lucha contra el abuso sexual a menores.

Asimismo, Conde insta a todos los grupos parlamentarios a apoyar esta iniciativa y urge a acelerar los trámites para que la aprobación llegue lo antes posible.