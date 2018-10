Un 45 % de los hombres europeos no puede o no quiere tener baja de paternidad

Bruselas, 26 oct (EFE).- Casi la mitad de los hombres en la Unión Europea (UE), un 45 %, no puede o no se tomará una baja de paternidad si tiene un hijo, frente a un 35 % que asegura haber disfrutado de este periodo de baja laboral o lo hará si tiene un bebé, según un Eurobarómetro publicado hoy.

Entre los hombres que contestaron que no se tomarían un tiempo de baja de paternidad, la mayoría (26 %) asegura que no quiere hacerlo o no lo está considerando en este momento, mientras que el 19 % dice que su empresa actual no ofrece esa posibilidad.

España se sitúa por encima de la media europea en cuanto a los padres que se acogen a la baja laboral al nacer su hijo, ya que un 53 % declara hacerlo, mientras que solo un 12 % dice que la compañía en la que trabaja no ofrece esta posibilidad.

La publicación de los datos llega apenas una semana antes del Día Europeo de la Igualdad Salarial, el 3 de noviembre, que representa el día del año en el que las mujeres de toda la UE dejan (simbólicamente) de cobrar.

Según cifras de la Comisión Europea, la brecha salarial se ha reducido en apenas dos décimas desde 2010 (ahora el salario medio por hora de las mujeres en Europa es un 16,2 % inferior al de los hombres) y es superior al 20 % en países como Austria, Reino Unido o República Checa, entre otros, mientras que en España la diferencia se sitúa en el 14,2 %.

La comisaria europea de Igualdad de Género, Vera Jourová, señaló hoy que la brecha de salarios es un "fenómeno complejo" que se explica por muchos motivos, pero apuntó específicamente al hecho de que las mujeres pasan más tiempo dedicadas al cuidado de las familias y que el empleo femenino se concentra aún en sectores peor pagados, como el sanitario o la educación.

También apuntó a casos de discriminación directa, como la situación denunciada por las periodistas de la cadena británica BBC después de que la dirección del canal publicara los sueldos de sus estrellas mejor pagadas y se revelaran importantes diferencias entre los y las reporteras.

Jourová insistió en que se trata de una situación "injusta", pero que también supone un "despilfarro" para la economía y una pérdida de talento y de inversiones.

"Las mujeres son el 60 % de los licenciados universitarios. Esto debería significar que tienen acceso a mejores trabajos y mejores sueldos", señaló.