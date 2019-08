El gerente de Magrudis desconoce la fecha de la última inspección externa

Sevilla, 27 ago (EFE).- El gerente de Magrudis, la empresa que fabricaba la carne mechada origen del brote de listeriosis, José Marín, desconoce la fecha exacta de la última inspección externa en sus instalaciones, pero ha explicado que fue "hace unos meses" y que se seguían los protocolos de higiene y desesterilización.

Marín ha dicho que no saben lo que ha pasado y ha opinado que "no debe ser tan evidente lo del brote de listeria cuando los mismos veterinarios del Ayuntamiento de Sevilla y técnicos de la Junta llevan varios días intentando dar con él y no lo consiguen".

Ha indicado en una entrevista en la Cadena Ser que por el momento no se ha encontrado "nada" en el tratamiento térmico y, al ser preguntado sobre dónde puede estar el foco, ha respondido: "Si los técnicos no son capaces de dar con él imagínese yo que soy neófito en este tema".

Ha rechazado que se hagan "conjeturas" sin saber lo que ha pasado y ha recordado que una bacteria puede estar en cualquier sitio porque "vivimos a diario con ellas y no se ven".

Ha negado que se hicieran obras en la fábrica, ya que solo fue "una pequeña ampliación hecha de placas" y ha asegurado desconocer en qué día exacto de junio se le comunicó esa remodelación a la Junta y cuándo comenzaron a elaborar carne mechada ahí.

Ha defendido que no ha hecho nada fuera de la ley y que cumplen todos los protocolos de control, y no entiende "el maremágnum que se ha montado" sobre su empresa, ya que ve el asunto "politizado" con las reuniones que se están llevando a cabo.

En cuanto a sus palabras sobre la limpieza de la fábrica con lejía, ha manifestado que es "un desinfectante" y ha dicho que además tienen "otros muchos productos" para esta tarea.