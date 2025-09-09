El Supremo sienta en el banquillo al fiscal general por el caso del novio de Ayuso y le pide 150.000 euros de fianza

El Tribunal Supremo (TS) sienta en el banquillo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos por haber filtrado a la prensa un correo electrónico en el que el abogado de Alberto González Amador (pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso) negociaba reconocer los delitos contra Hacienda a cambio de alcanzar un pacto con la Fiscalía.

El magistrado Ángel Luis Hurtado Adrián ha impuesto una fianza de 150.000 euros a García Ortiz para hacer frente a las responsabilidades pecuniarias que se puedan derivar del caso que tendrá que abonar en cinco días. De lo contrario se le embargarán bienes hasta asegurar dicha cantidad.

Inicialmente, González Amador, como acusación particular del caso, pidió una fianza de 300.000 euros por perjuicios morales, pero el juez la ha considerado excesiva.

El auto de apertura de juicio oral emitido este martes señala que García Ortiz, indiciariamente, reveló en su condición de fiscal general del Estado secretos de los que pudo haber tenido conocimiento por razón de su cargo.

Asimismo, da diez días al fiscal general para que presente su escrito de defensa.

Rechaza suspenderle de sus funciones

El magistrado rechaza suspender de forma cautelar al fiscal general de sus funciones, tal y como pedía la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), pero remite su auto a la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado para que tome la información que considere pertinente y le informe al respecto.

La instrucción del caso concluyó que el fiscal general del Estado filtró el polémico correo a la Cadena Ser la noche del 13 de marzo de 2024 con el objetivo de combatir una información publicada esa noche por El Mundo titulada 'La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita los delitos fiscales'.

La investigación indicó que, a raíz de la noticia, comenzó un intercambio frenético de llamadas y mensajes entre fiscal general del Estado y la Fiscalía Provincial de Madrid para hacerse con el email y hacer ver que no fue el Ministerio Público quien ofreció el pacto.

El auto señala que el correo electrónico contenía información sensible relativa a aspectos y datos personales de un ciudadano, que habían sido aportados con vistas y a los efectos de un ulterior proceso penal "sujetos a los criterios de reserva y confidencialidad por parte de la Fiscalía que han de presidir este tipo de conversaciones, como habría de ser en cumplimiento del protocolo de conformidad suscrito por la Fiscalía General del Estado y el Consejo General de la Abogacía, y que llevan aparejado un deber de discreción, por razón del cual no es tolerable divulgación alguna a terceros sin autorización del interesado".

Cuestiona el prestigio de la Fiscalía

El magistrado considera que la filtración pone en cuestión el prestigio de la institución ya que la Fiscalía está sujeta a principios como el de legalidad e imparcialidad que pueden quedar en entredicho si su actuación se vio comprometida por indicaciones externas, en referencia a un mandato por parte del Gobierno central para lograr el email.

Añade, que su comportamiento también puede "tener indudables efectos perjudiciales en el fundamental derecho de defensa del afectado", es decir, de Alberto González Amador, pareja de Ayuso.