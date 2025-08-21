Las entidades en pérdidas tienen derecho a recuperar las retenciones practicadas en el Impuesto sobre la Renta de No Residentes

La normativa española del Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR) que no permite la devolución de las retenciones practicadas a entidades no residentes que se encuentran en situación de pérdidas, mientras que sí lo permite para entidades residentes en España en la misma situación, constituye una restricción a la libre circulación de capitales contraria al derecho de la Unión Europea, según establece la Audiencia Nacional en sentencia de 28 de julio de 2025.

El ponente, el magistrado Martínez Tristán, extiende a la legislación estatal española, la doctrina de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que se refería a la normativa foral vizcaína, al considerar que ambas normativas del IRNR, son sustantiva y formalmente las mismas, según se desprende del Artículo 21 de la Ley 12/2002 del Concierto Económico con el País Vasco.

La sentencia determina que la jurisprudencia del TJUE que interpreta el Artículo 63 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) tiene primacía y efecto directo en el ordenamiento jurídico español, en virtud del Artículo 4 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Esto refuerza la obligación de los tribunales nacionales de seguir la interpretación del derecho de la UE por parte del de la Justicia comunitaria.

La sentencia desestima el argumentario del Tribunal Económico Administrativo Central (Teac) y del Abogado del Estado, quienes defendían que la no devolución se justificaba por el principio de territorialidad y la exigencia de coherencia del sistema tributario.

La resolución considera que estos principios no pueden justificar una restricción a la libre circulación de capitales.

En cuanto a la acreditación de las pérdidas de la entidad, la sentencia razona que si la Aeat considera que la documentación aportada no es suficiente, dispone de mecanismos de intercambio de información con otros países para verificar la veracidad de los elementos aportados.