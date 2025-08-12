El proceso de reclamación sindical de un derecho fundamental tiene como plazo de caducidad el del asunto recurrido y no uno específico

La vía procesal de la acción de tutela del derecho fundamental no cuenta con un plazo específico de caducidad sino que se aplica el de la modalidad procesal principal a la que la origina, de tal manera que en el caso de la modificación sustancial de condiciones de trabajo (MSCT) es de 20 días, contados desde la notificación de la medida empresarial a los representantes de los trabajadores, según establece el Tribunal Supremo, en sentencia de 2 de julio de 2025.

El ponente, el magistrado Blasco Pellicer, determina que cuando se alegan lesiones de derechos fundamentales en modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, la demanda debe sustanciarse por la modalidad procesal específica del artículo 138 Ley Regulatoria de la Jurisdicción Social (LRJS).

Libertad sindical

La sentencia corrige la emitida por la Audiencia Nacional al considerar que el sindicato CGT "pudo y debió solicitar la tutela de su derecho a la negociación como parte integrante del derecho a la libertad sindical" en la primera demanda por conflicto colectivo, y al no hacerlo, la acción posterior ya estaba caducada.

El artículo 184 de la LRJS impone la acumulación de las pretensiones de tutela de derechos fundamentales con las propias de la modalidad procesal respectiva, debiendo tramitarse "inexcusablemente" por dicha modalidad.

Argumenta Blasco Pellicer que, al haberse desistido de la primera demanda, el sindicato perdió la oportunidad procesal de acumular la pretensión de tutela del derecho fundamental. Así, cualquier acción posterior, al no haberse planteado en el momento adecuado y por la vía procesal correcta, resulta extemporánea por caducidad.

La caducidad es un instituto procesal de orden público que puede ser estimada de oficio por el juez o tribunal, siempre que los hechos en los que se funda estén clara y ciertamente probados en el proceso y las partes hayan tenido la oportunidad de pronunciarse sobre ella.