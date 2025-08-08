La Agencia Española de Protección de Datos aboga por regular la seguridad con sistemas no biométricos

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) considera que el uso de biometría solo es válido cuando existe una justificación clara de necesidad y proporcionalidad, especialmente en instalaciones consideradas sensibles o críticas, como son las de la Guardia Civil, según explica en su respuesta a una consulta del Instituto Armado.

La Agencia concluye que no se puede exigir la sustitución de las medidas biométricas por alternativas menos intrusivas si estas últimas no alcanzan un grado de eficacia equivalente para lograr los fines de seguridad.

Esta postura pragmática se basa en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que permite optar por la medida más eficaz siempre que se respete la proporcionalidad y se minimicen las injerencias.

Garantías específicas

La AEPD sugiere que una futura regulación podría incorporar garantías específicas como la existencia de una alternativa no biométrica, prohibiciones por colectivos o sistemas, requisitos de registro asistido, control exclusivo del interesado sobre sus datos, prohibición del almacenamiento centralizado, caducidad de identificadores, y requisitos de evaluación de impacto y auditorías periódicas.

Si bien la autenticación (1:1) y la identificación (1:N) biométrica son categorías especiales de datos personales, el riesgo para los derechos de los ciudadanos puede modularse según el diseño y las medidas de protección adoptadas.

Por ello, en su respuesta la AEPD establece una distinción fundamental en la intensidad del riesgo que presentan los sistemas biométricos. La identificación (1:N), que busca reconocer a una persona entre muchas, generalmente conlleva mayores riesgos y exige justificaciones mucho más sólidas.

Por el contrario, la autenticación (1:1), que verifica la identidad de una persona comparando su biometría con un registro previo, puede ser más proporcionada y menos intrusiva si está bien diseñada y localizada. Esta diferenciación se alinea con directivas europeas recientes.