Cathrine De Coninck-Lopez (Invesco): "España ya se percibe como un país realmente comprometido con el ESG"

España está aumentando su importancia en el universo creciente de la inversión ESG (aquella que atiende a criterios ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo, por sus siglas en inglés). Así lo explicó, en una visita hace unos días a España, Cathrine De Coninck-Lopez, responsable de ESG Global de Invesco, gestora de inversión independiente con sede en Londres, que mantuvo un encuentro con medios en Madrid. Consulte más artículos sobre inversión responsable en elEconomista Inversión sostenible y ESG.

"Creo que algo ha sucedido en España, en un contexto en el que Europa era el líder, por así decirlo, y se percibía que países como los nórdicos, o los Países Bajos, iban por delante. Las cosas están empezando a cambiar. Estamos viendo mucho más interés y comprensión de la ESG. Llevo en este ámbito cerca de una década y, sinceramente, cuando empecé este no era un tema en este país, pero creo que ahora sí lo es, y mucho. España ha llegado a ser considerado un país ciertamente comprometido con los asuntos ESG", afirmó De Coninck-Lopez.

En 2021 España dio un paso adelante en cuanto a su papel como emisor de deuda sostenible: en septiembre, el Tesoro se estrenó en el mercado de los bonos verdes, con una emisión de 5.000 millones de euros a 20 años que recibió una demanda 12 veces superior, de 60.000 millones. Hace unas semanas, este bono captó otros 1.100 millones de euros en una reapertura no tan exitosa (las peticiones se limitaron a 1.400 millones). A falta de tener los datos definitivos, España se postula, según los datos de la Climate Bonds Initiative (CBI), como el sexto país colocador de deuda verde en 2021, y el tercero de la UE (solo por detrás de Alemania y Francia, con datos, eso sí, preliminares).

La guerra en Ucrania abre "una oportunidad en energías renovables y alternativas", señala la experta de Invesco

De Coninck-Lopez hizo alusión a la entrada en vigor, el próximo agosto, de la modificación de MiFID por la cual las entidades tendrán que empezar a preguntar a sus clientes por sus preferencias de sostenibilidad. Previsiblemente, este cambio impulsará el ESG entre los inversores particulares en España, un país en el que el 84% de la inversión está en manos de minoristas, de acuerdo con los datos del último informe de Efama (la asociación europea de gestoras y fondos), correspondientes al cierre de 2020. De ahí que este cambio regulatorio vaya a ser "un gran tema en España, ya solo por la naturaleza del mercado", en opinión de la responsable de ESG de Invesco.

En lo que respecta a la guerra en Ucrania y su impacto sobre los objetivos de neutralidad climática (que la UE prevé alcanzar en 2050), Cathrine De Coninck-Lopez considera que esa filosofía no ha cambiado por la guerra. "Lo que sí puede modificar el conflicto es la velocidad de todo esto. Y creo que vamos a ver una oportunidad en la aceleración de las renovables y de las fuentes alternativas de energía; también puede que presenciemos la entrada en escena de tecnologías adicionales de captura de carbono", explicó. "Ya hemos visto a la UE financiando, de alguna forma, esta transición energética", pero "esperamos más anuncios sobre lo que los Gobiernos van a hacer desde una perspectiva de inversión", añadió.

En este sentido, el enfoque de Invesco no está basado en exclusiones: "Nunca nos lo hemos planteado como una cuestión de no poder invertir en petróleo y gas, o en las industrias más pesadas". La iniciativa Net Zero Asset Managers, a la que la gestora pertenece, incluye un marco que "explícitamente, no va de excluir ni sectores ni compañías, sino de trabajar con los grandes emisores". Entre las herramientas para llegar a ese cero neto, están los sumideros de carbono naturales, así como el almacenamiento de carbono, "que será otra área en la que enfocarse a futuro. Realmente algunas de estas tecnologías necesitan acelerar, pero les está resultando difícil. Es la curva tecnológica, tienes que invertir mucho y después, eventualmente, el precio caerá. Ojalá veamos resultados positivos", apuntó la experta.

Respecto a la inclusión de la energía nuclear y el gas en la taxonomía verde europea, no quiso polemizar: "No estamos completamente a favor ni en contra. Lo que sí vemos es que la nuclear es, definitivamente, una energía de transición, y debemos asegurarnos de que nuestros clientes tengan [en sus carteras] lo que desean. Algunos nos están diciendo que querrían nucleares, y otros que no". La cuestión clave, añadió, es "ser muy cuidadoso con el criterio de no perjudicar [do not harm], es decir, que la tecnología que se utilice tenga en cuenta todos los riesgos y desafíos, y que se gestione de forma correcta", puntualizó.