Jacopo S. Gherardini (Standard Ethics): "Las 'mid caps' españolas necesitan ayuda para gestionar sus riesgos ESG"

Standard Ethics lanzará un índice ESG para empresas españolas de pequeña y mediana capitalización, el SE Mid Spanish Index, en 2022. Así lo ha anunciado este jueves la agencia británica de rating de sostenibilidad, que ya cuenta con un indicador para grandes compañías de este país (el SE Spanish Index). Consulte más noticias sobre ratings ESG en elEconomista Inversión sostenible y ESG.

El nuevo selectivo contará con 20 integrantes, y Standard Ethics ha publicado las 30 candidatas a entrar, entre las que figuran Solaria, Logista, Lar España, Grenergy o Neinor. Se seleccionarán empresas que valgan en bolsa, preferiblemente, en torno a los 1.000 millones de euros, con vistas a garantizar la liquidez, según explicaron desde el proveedor de datos. Esta es la lista completa de candidatas:

Se trata el segundo índice para medianas empresas de Standard Ethics, que ya lanzó uno para el mercado italiano el pasado mes de junio. Estos dos países cuentan con un buen número de empresas de pequeña y media capitalización, de ahí que hayan sido los primeros, pero "hay potencial para hacer lo mismo con otros países europeos en el futuro", según explica a elEconomista Jacopo Schettini Gherardini, CEO y director de investigación de Standard Ethics.

Respecto al nivel en ESG (cuestiones ambientales, sociales y de buen gobierno) que lucen las medianas cotizadas españolas, Gherardini afirma: "Tanto ellas como las italianas están introduciéndose rápidamente en el terreno de la sostenibilidad. Quieren saber cómo alinearse con los indicadores de sostenibilidad que está promoviendo la Unión Europea, Naciones Unidas y la OCDE. Están prestando especial atención a sus políticas ambientales, pero, generalmente, necesitan más orientación en lo que respecta a la gestión de riesgos ESG". También precisan ayuda a la hora de implementar su estrategia de sostenibilidad en el negocio, añade. El SE Mid Spanish Index se calculará al cierre de mercado el 25 de junio y entrará en vigor el 28 de junio de 2022. Se actualizará en septiembre y en marzo.

Una metodología propia

En los índices de Standard Ethics, la ponderación de cada valor se deriva del rating de sostenibilidad que otorga esta agencia a cada uno de ellos. El grupo cuenta con una calificación ESG propia, diseñada en 2004 "para ser estándar y comparable y proporcionar una opinión independiente sobre el cumplimiento de las empresas evaluadas con las directrices voluntarias de la UE, la OCDE y la ONU", según explican desde la propia agencia.

También señalan, en una nota, que el objetivo del nuevo SE Mid Spanish Index es doble: "Por un lado, proporcionar una visión general de la sostenibilidad en España en relación con las empresas cotizadas de tamaño medio y, por otro, monitorizar los pasos que las empresas españolas están dando en relación con la transición ESG. El Índice puede ser utilizado como una referencia abierta de sostenibilidad para los gestores de activos y empresas de gestión que construyen sus carteras sobre la base de criterios ESG", añaden.

Para elaborar su rating, explica Schettini Gherardini, Standard Ethics utiliza "información pública cuando se trata de ratings que las empresas no han solicitado; pero cuando se trata de una calificación que nos demanda una compañía, accedemos a documentos tanto públicos como inéditos a través de la relación directa con el cliente". No recurren, explica, "a inteligencia artificial o a software; nuestros analistas trabajan directamente para asegurarse de que contamos con todos los datos correctos, y verifican esa información con el cliente". Añade que el objetivo es "elaborar informes muy precisos, que las compañías puedan, si lo desean, mostrar al mercado; no olvidemos que nuestros clientes son empresas que desean tener un rating, no fondos de inversión. Por eso nuestra meta es la precisión del análisis y su completa comparabilidad", enfatiza.

