La última bala de May: intentará presentar una cuarta vez su acuerdo de Brexit a la desesperada

La parálisis política de Reino Unido sobre el Brexit está cociendo a Theresa May a fuego lento. La primera ministra no da un paso al lado pese a que crece cada vez más la presión interna para que deje el Gabinete, y las negociaciones con los laboristas permanecen estancadas. Desde el entorno de May, han confirmado que Downing Street que estudian un cuarto intento para salvar el acuerdo de Brexit.

A la tercera no fue la vencida. El Parlamento británico rechazó por tercera vez el acuerdo de Brexit de May, pero la premier no se da por vencida. Aunque Bruselas extendió la fecha límite para que Reino Unido para salir de la Unión Europea al 31 de octubre, a la premier no le queda tanto tiempo para arrancar el visto bueno del parlamento. El próximo 2 de mayo se celebran las elecciones locales en el país y se espera un fuerte descalabro del partido Tory que aumentaría todavía más la presión sobre May.

La otra fecha clave es el 23 de mayo, cuando están convocadas las elecciones europeas. May prometió que Reino Unido no participaría en ellas, y si quiere evitarlo tendrá que conseguir un amplio consenso en la Cámara de los Comunes.

Las posibilidades de que May tenga en el cargador la última bala antes de los comicios pasan por un giro para salvar su acuerdo en forma de proyecto de ley, para que incluya enmiendas del resto de legisladores. El Gobierno acordó el martes presentar proyecto de ley sobre el acuerdo de retiro ante la Cámara de los Comunes "tan pronto como sea posible", dijo a la prensa el portavoz de May, James Slack.

La idea de Downing Street es que sus oponentes puedan agregar sus propios deseos Brexit, en la retórica de May, a la ley con enmiendas. Las esperanzas pasan porque la oposición laborista la apoye, pero el tiempo corre en contra de May. El proyecto legislativo no llegará por los pelos antes de las elecciones europeas.

Una fuente familiarizada, según Bloomberg, con el pensamiento del Gobierno indica que la decisión sobre si presentar el proyecto de ley de retirada se tomaría dependiendo de cómo se desarrollan las conversaciones con los laboristas. Corbyn está proponiendo que Reino Unido permanezca dentro de la unión aduanera y ampliar la protección de los trabajadores en Reino Unido y en la Unión Europea. Algo que May se ha negado a aceptar desde el primer momento.