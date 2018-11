La guerra interna del Partido Demócrata se juega en la elección del presidente del Congreso de EEUU

Desde hace años, el Partido Demócrata estadounidense lleva luchando una larga guerra por el control y la dirección del grupo. Y este miércoles, los rebeldes se enfrentan a una de sus batallas clave: la elección del próximo presidente del Congreso, el momento decisivo para hacer ver su descontento o callarse de forma indefinida.

Sobre el papel solo hay una candidata: la californiana Nancy Pelosi, expresidenta entre 2007 y 2010, del ala izquierdista, primera mujer en ocupar el cargo en la historia del país y, de ganar, la única en recuperar su cargo tras estar en la minoría durante más de dos años. El puesto es muy importante: además de controlar con puño de hierro la Cámara de Representantes, su presidente es el segundo en la línea de sucesión, por lo que heredaría la presidencia si Donald Trump y su vicepresidente dimitieran, fueran cesados o murieran.

La clave no es tanto su victoria -al fin y al cabo, no tiene rival- sino su margen: los diputados del partido votarán en secreto "sí" o "no" a su nombramiento. Y, aunque nadie ha dado el paso para enfrentarse a ella, al menos 22 congresistas han mostrado su rechazo -algunos incluso lo usaron como argumento electoral- y otros 60 se han negado a responder si la apoyarán.

En la pelea por el liderazgo demócrata hay muchos intereses contrapuestos. En un partido cada vez más joven, Pelosi, de 81 años y líder del partido desde hace 15, está lejos de ser una candidata de cambio o renovación. Por contra, es una mujer en un partido cuyos votos provienen cada vez más de este sexo.

Pero quizá la clave es su ideología: con una carrera desarrollada íntegramente en San Francisco, cuna del izquierdismo estadounidense, Pelosi está más cerca del progresismo que de los centristas. Así, diputados del ala izquierda, como la neoyorquina Alexandria Ocasio-Cortez, piden el voto por ella: "Es la candidata más progresista", afirmó la congresista más joven de la historia de EEUU. Y nada menos que un Kennedy (Joe III, nieto de Bobby) fue el encargado de leer el discurso presentándola oficialmente como candidata.

El resultado es que el Partido Republicano ha aprovechado su figura desde hace una década, tachándola de radical izquierdista y acusando a todos los diputados demócratas de ser "sus marionetas". Los candidatos más centristas, de zonas más conservadoras, la culpan de parte de sus derrotas en los últimos años, y el ala moderada ha sido el impulsor del intento de reemplazarla.

Así, el resultado de esta votación será clave a la hora de decidir el futuro inmediato del partido. Una victoria aplastante de Pelosi y su equipo sería un sello de aprobación a la deriva izquierdista en el programa del partido y sus planes de confrontación directa con Trump. Por el contrario, una avalancha de noes podría empujarla a renunciar o a anunciar su retirada de cara a 2020.

Hace dos años, los centristas lograron reclutar 63 votos en contra de Pelosi. Con las primarias para elegir candidato presidencial a la vuelta de la esquina -se espera que los aspirantes se postulen antes del próximo verano-, el resultado de la votación decidirá cuál de los dos lados del partido tendrá el impulso político y el apoyo institucional para hacer campaña desde el Congreso.