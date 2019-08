Macron se opone al acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur por la gestión del incendio de la Amazonía

El Gobierno francés no está dispuesto a apoyar el acuerdo alcanzado entre la UE y Mercosur "en su forma actual" tras constatar que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha mentido respecto a sus políticas medioambientales. En esta misma línea se manifiesta Irlanda. Su primer ministro, Leo Varadkar criticó a Bolsonaro por acusar a grupos de protección del medio ambiental como responsables de los incendios -un 83% más respecto a 2018-. Por ello, declara que "no hay forma de que Irlanda apoye un tratado de libre comercio si Brasil no cumple con sus obligaciones medioambientales".

La presidencia gala ha señalado que "teniendo en cuenta la actitud de Brasil estas últimas semanas, el presidente de la República no puede sino constatar que Bolsonaro le mintió durante la cumbre del G-20 en Osaka" del pasado mes de junio.

Desde el Elíseo lamentan que las decisiones tomadas por Brasil en las últimas semanas demuestran que Bolsonaro ha decidido no respetar sus compromisos climáticos ni comprometerse en materia de diversidad.

Como una "crisis internacional" describió Emmanuel Macron, el pasado jueves, el aumento de los incendios en la selva amazónica y anunció que los líderes del G7 discutirán este tema en la cumbre de Biarritz este fin de semana.

"Nuestra casa arde. Literalmente. La Amazonía, el pulmón de nuestro planeta y que produce el 20% de nuestro oxígeno está en llamas", escribió Macron en Twitter, en el que invitó a los líderes del G7 a "hablar de esta urgencia". Por su parte, Bolsonaro respondió comentando que "el Gobierno brasileño permanece abierto al diálogo, basado en datos objetivos y respeto mutuo. La sugerencia del presidente francés de que los asuntos amazónicos se discutan en el G7 sin la participación de los países de la región evoca una mentalidad colonialista equivocada en el siglo XXI".

Merkel apoya a Macron

El presidente francés cuenta con el apoyo de la canciller alemana, Angela Merkel, en esta decisión. Su portavoz, Steffen Seibert, señaló este viernes que "la canciller está convencida de que la difícil situación de la selva amazónica debería estar en el orden del día. El presidente francés tiene a la canciller a su lado".

Desde Alemania sostienen que "la extensión de los incendios en la región amazónica es aterradora e inquietante. No solo para Brasil y los demás países afectados, sino para todo el mundo".

Además, Seibert replicó, tras las declaraciones de Bolsonaro sobre las palabras de Macron respecto a su actuación en los incendios del Amazonas, que el asunto debe abordarse desde el diálogo y la cooperación de Brasil.

71.000 nuevos puntos

Desde que el 9 de agosto comenzó el incendio del Amazonas, se ha quemado más de 700.000 hectáreas. Además de afectar a Brasil, ya ha llegado a Perú y Bolivia. Actualmente, hay 71.000 nuevos puntos de fuego en la selva, más de la mitad en la Amazonia, acabando con la biodiversidad y los ecosistemas, y dañando la salud de millones de personas, especialmente en ancianos y niños. En lo que va de 2019, el Instituto de Investigación Espacial de Brasil ha registrado 72.843 incendios, el número más alto desde el anterior récord en 2013.