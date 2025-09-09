La 'megapresa' del Nilo ya es una realidad: queda inaugurada la mayor planta hidroeléctrica de África, que dará electricidad a 135 millones de personas

El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, ha inaugurado este martes 9 de septiembre la Gran Presa del Renacimiento Etíope (GERD), la mayor planta hidroeléctrica de África, con la que se pretende tanto dinamizar la economía del país, como satisfacer las necesidades energéticas de sus 135 millones de habitantes, la mayoría de los cuales -alrededor un 60 %- no tiene electricidad, además de también poder exportarla a otros países. Sin embargo, países como Egipto o Sudán consideran que es una amenaza para su seguridad hídrica y que vulnera acuerdos históricos sobre el uso del agua del Nilo, por lo que ha suscitado una gran polémica.

"La GERD no es sólo para los etíopes, es para África", ha afirmado el primer ministro en un escenario montado ante el principal muro de la GERD en la región etíope de Benishangul-Gumuz (oeste), a unos quince kilómetros de la frontera con Sudán, durante la ceremonia de inauguración. "Este es nuestro gran logro: demostrar al mundo lo que somos capaces de hacer".

"A nuestros vecinos de aguas abajo quiero asegurarles que no pretendemos hacerles daño, sino buscar una prosperidad común", ha asegurado en relación a los países que consideran esta 'megapresa' del Nilo como una amenaza. Pese a las repetidas garantías de Etiopía de que el proyecto no causaría daños significativos, los tres países no han logrado llegar a un acuerdo en las sucesivas negociaciones que han tenido lugar desde 2015, y Egipto y Sudán han acusado al Gobierno etíope de proceder con las fases del llenado de la presa de manera unilateral.

Al acto han acudido los presidentes de cuatro países vecinos: Kenia (William Ruto); Somalia (Hassan Sheikh Mohamud), Yibuti (Ismail Omar Guelleh) y Sudán del Sur (Salva Kiir). Paralelamente, también ha lanzado unas palabras para los adversarios de Etiopía: "A nuestros enemigos, lejanos y cercanos, quiero asegurarles que el compromiso es una mejor opción", advirtió.

También han acudido a la cita el presidente de la Comisión (secretariado) de la Unión Africana (UA), Mahmoud Ali Youssouf, y la primera ministra de Barbados, Mia Amor Mottley, entre otros invitados.

El Nilo Azul

El Nilo, cuya cuenca hidrográfica abarca once países, tiene dos afluentes principales: el Nilo Blanco, que se origina en la región de los Grandes Lagos; y el Nilo Azul (donde está construida la 'megapresa'), que empieza en el lago Tana de Etiopía y aporta al río el 85% de su agua.

Diseñada inicialmente para generar 6.000 megavatios de electricidad y almacenar unos 74.000 millones de metros cúbicos de agua en el lago artificial Nigat (Amanecer, en amárico), la capacidad de la GERD se ajustó finalmente a 5.150 megavatios (equivalente a casi seis centrales nucleares).

La presa, con una altura de 145 metros y una superficie máxima de 1.874 kilómetros cuadrados (un área mayor que la ciudad de Londres), se empezó a construir en 2011, bajo el Gobierno del entonces primer ministro Meles Zenawi (1995-2012).

Valorada en unos 5.000 millones de dólares (cerca de 4.300 millones de euros), la mayor parte de la GERD ha sido financiada por Etiopía mediante la venta de bonos del Gobierno y contribuciones de ciudadanos, recoge EFE.