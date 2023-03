Fulton logra el mantenimiento de 154 centros de la Conselleria de Igualdad por 8,7 millones

La empresa valenciana Fulton se ha adjudicado el contrato para el mantenimiento y conservación integral de 154 centros públicos que dependen de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas en las provincias de Valencia y Alicante. Una adjudicación que supone un importe de cerca de 8,7 millones de euros.

Según explica la compañía en un comunicada, una resolución dictada por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) ha desestimado el recurso presentado por una de las 11 empresas que concurrieron a la licitación. De esta forma se levantado la suspensión sobre el proceso, cuya adjudicación ya había sido aprobada.

Según consta en el expediente de la Plataforma de Contratación del Estado, Sacyr Facilities había presentado el recurso a esos dos lotes del concurso, los de mayor importe, adjudicados a Fulton, después de haber sido excluido al considerar la mesa de contratación que no su oferta no se adecuaba modelo establecido para la presentación y no incluía algunas de las partidas solicitadas.

El Tribunal Administrativo rechaza el argumento del grupo de servicios de que no incluyó esas partidas al considerar que esa parte estaba establecida con carácter fijo por la administración y no admitía modificación. Según su decisión, "tal y como se señala por el órgano de contratación el pliego preveía la posible baja de las cantidades aportadas en dichos apartados", por lo que desestima el recurso y levanta la suspensión que se había impuesto.

Además de Fulton, Elecnor se ha hecho con otros dos de los siete lotes licitados, por cerca de 2,25 millones de euros, mientras que Albanta Jardínes se ha hecho con el del mantenimiento de los espacios verdes de la Conselleria en Valencia por 1,2 millones de euros. Los lotes de espacios verdes de Alicante y Castellón quedaron desiertos.

El tiempo de ejecución de este contrato son de tres años, aunque existe la posibilidad de prorrogarlo por dos años más lo que elevaría la dotación económica hasta superar los 14 millones.

De residencias a viviendas tuteladas

El número de centros incluidos asciende a 87 en la provincia de Valencia y 67 en la provincia de Alicante, abarcan desde residencias para personas mayores o enfermos mentales, centros de menores, centros de acogida; hasta viviendas tuteladas, centros de día, comedores sociales, pasando por centros ocupacionales o centros mujer 24 horas.

La gestión de los espacios se realizará con criterios de eficiencia energética para lo que se ha propuesto la implantación de una plataforma de monitorización y contabilidad del consumo energético.

Fulton, creada en 1966, cuenta con una plantilla de más de 500 personas y lleva más de cincuenta años realizando obras y mantenimientos de instalaciones como hospitales, aeropuertos, centros penitenciarios o universidades, a lo largo de toda la geografía española.