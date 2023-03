El Gobierno estudia si puede aplicar el escudo antiopas para frenar la marcha de Ferrovial

El Gobierno no tiene claro los argumentos que ha dado Ferrovial para salir de España. Esta mañana, la vicepresidenta primera y ministra de economía, Nadia Calviño, ha alegado que "hay serias dudas" y que desde Moncloa están estudiando si la empresa necesitará la autorización explícita del Consejo de Ministros para poder trasladar su sede a Países Bajos.

El escudo antiopas se creó en 2020 para evitar los efectos negativos de la pandemia y que se compraran empresas españolas por extranjeros. Así, cuando un inversor quiere hacerse con más del 10% de una cotizada española debe tener, previamente, la autorización del Consejo de Ministros. No obstante, esto no sucede en el caso de Ferrovial, pues la compañía de Países Bajos con la que se fusionará tiene los mismos accionistas y no existe un socio extranjero.

Durante la última semana, la firma de Del Pino ha recibido constantes críticas por parte del Gobierno. Calviño sigue insistiendo en que "esta decisión demuestra una falta total de compromiso con España". A lo que ha añadido que "las razones para su traslado no se mantienen". La ministra también ha recordado que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) está analizando los motivos que ha argumentado la empresa para marcharse a Países Bajos, entre ellos el de ubicarse allí para poder saltar a cotizar en Estados Unidos.

Si bien es cierto que Ferrovial es quien tiene la última palabra, la vicepresidenta ha afirmado que el Gobierno, "que representa el interés general", tiene que analizar también las implicaciones de la marcha de Ferrovial, que es exactamente lo que está haciendo.

Desde el Ejecutivo no han querido especular si la marcha de Ferrovial tiene que ver con pagar menos impuestos; pero sí que han puesto el foco en los motivos. "Se ha hablado de la 'AAA' de Holanda, pero podrían haberse ido a Alemania si estuvieran buscando esa triple A. Esto es muy relevante para sectores como el financiero, pero mucho menos para un sector como el de las infraestructuras. A eso me refiero con que el análisis técnico arroja serias dudas sobre los argumentos", ha señalado Calviño.

¿Peligra el cambio de sede?

No obstante, el traslado de sede social por parte de Ferrovial a Países Bajos puede ser paralizado por los propios accionistas ya que estos cuentan con el llamado derecho de separación. De esta manera, Ferrovial condicionó su traslado de sede a no tener que indemnizar por más de 500 millones de euros a los titulares de acciones, lo que supone el 2,6% del capital de la constructora.

Este derecho consiste en la salida del accionista del capital por su disconformidad con los acuerdos adoptados en junta a cambio de una contraprestación justa. En este sentido, la compañía capitaneada por Rafael del Pino ha establecido que comenzará a pagar a los accionistas que se opongan a la mudanza con 26 euros por acción, lo que hace referencia a la cotización media de los últimos tres meses.