La CNC alerta de una ralentización de la construcción si no se prorroga la revisión de precios de obras públicas

La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha alertado este viernes de una posible ralentización del sector de la construcción si el Gobierno no prorroga la revisión excepcional de precios en las obras públicas que expira el próximo mes de marzo.

"El sector de la construcción no tiene problemas de actividad ni de capacidad, pero estamos apreciando un importante problema de costes", ha explicado el presidente de la CNC, Pedro Fernández Alén, durante una rueda de prensa.

"Los costes realmente no se están correspondiendo con lo que se les está pagando a las empresas", ha subrayado Fernández, quien ha pedido que la medida se incluya como un sistema estable dentro de la Ley de Contratos del Sector Público.

Entre enero de 2021 y noviembre de 2022, el incremento del precio de los materiales básicos para la construcción fue del 138,5%, según los índices de coste del sector de la construcción elaborados por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Una situación que propicia que "seguimos apreciando durante el año 2022 que ha habido más de 2.000 licitaciones desiertas", ha señalado el presidente de la CNC. "Esto hace que oportunidades de negocio para una tipología de empresa no se hayan podido utilizar, con lo cual lo que estamos viendo es que las obras están saliendo no a precios de mercado", ha abundado.

Cambios urgentes y necesarios

Para evitar una ralentización de la construcción en España, que en estos momentos se enfrenta también a una gran falta de mano de obra, la patronal también ha pedido quitar o modificar a la baja el umbral de acceso a la revisión del 5% y el límite del 20% en el cálculo de la misma.

"En el extranjero se hacen grandes obras y se pagan bien. Aquí tienen dificultades de pagar esa obra y estamos viendo que cada vez más las empresas están saliendo al extranjero", ha asegurado Fernández.

La organización ha defendido además la necesidad de contar con un mecanismo estable de reequilibrio económico en la Ley de Contratos del Sector Público, lo cual "aportaría seguridad y certidumbre a un sector que representa casi el 10% del PIB y podría dar empleo a cerca de 2 millones de personas".

Fondos europeos en peligro

Desde la CNC han asegurado que la extensión de las medidas es necesaria para que puedan llegar a ejecutarse los Fondos Next Generation, ya que siete de cada diez euros que llegan de los fondos europeos pasarán de manera directa o indirecta al sector de la construcción.

Además, la patronal ha reclamado que se aclare si los fondos europeos son adicionales o sustitutivos de los recogidos en los Presupuestos Generales del Estado.

Prueba de que el sistema de revisión excepcional de los precios ha discriminado a la gran mayoría de las obras es que durante el año pasado las disoluciones de constructoras aumentaron un 17%, hasta superar las 6.300. Por su parte, los concursos de acreedores se dispararon un 28%, afectando a más de 1.500 empresas, fundamentalmente pymes.

De igual modo, CNC denuncia que muchas corporaciones locales no se acogen al sistema de revisión, no actualizan precios o no contestan a las reclamaciones, abusando del silencio administrativo negativo del sistema para no tener que abonar dicha revisión.

La patronal remarca que el sector de la construcción no sufre un problema de actividad o capacidad, por lo que estaría preparado para acometer los proyectos que contempla el Plan de Recuperación. El problema, en su opinión, es que los presupuestos y los pagos no se corresponden con los costes que están sufriendo las empresas.