La nueva piscina climatizada de Teruel saldrá a exposición pública

El Ayuntamiento de Teruel ya cuenta con el informe favorable del modificado de este proyecto, que asciende a 6.304.720,63 euros y saldrá publicado en el Boletín Oficial de la Provincia para exposición pública durante un mes.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha comunicado tras la reunión de la Junta de Gobierno Local que el consistorio ya dispone del informe favorable del modificado del proyecto de la nueva piscina climatizada. De este modo, tras la exposición pública y la resolución de las alegaciones, si las hubiera, se procederá a la aprobación por el pleno municipal.

"Es un proyecto que me hubiera gustado llevar a cabo en esta legislatura, pero no pudo ser debido a que se llegó a adjudicar, se comenzó la obra, y a partir de ahí hubo una solicitud de la empresa de un 73% más de sobrecoste, cuando sólo se habían dado los primeros pasos", ha explicado. En este sentido, ha incidido en que "yo estoy aquí para defender el interés público, y el interés de los turolenses, y entendí que no había negociación posible en una situación así".

La alcaldesa ha recordado que "nosotros nunca nos salimos de los márgenes de la ley, y se hizo una resolución del contrato, que acabó en los tribunales, que ganó este Ayuntamiento, aunque eso hizo que el proceso se retrase".

"Es una obra que yo tengo decidido acometer", ha añadido. "Es cierto que en este período los precios se han encarecido en todas las obras, debido a los materiales, pero eso no va a ser un obstáculo para que la llevemos adelante", ha aseverado.

No obstante, según Emma Buj, "básicamente, es el mismo proyecto que había pero con una revisión de precios y se han incorporado placas solares para una mayor eficiencia energética, además de cambios mínimos en los podios y alguna cuestión práctica".

