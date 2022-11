El Partido Popular reclama la reparación de la A-2306 en Muniesa (Teruel) en 2023

El PP ha registrado una proposición no de ley en las Cortes de Aragón para solicitar al Gobierno regional que repare la carretera A-2306 a su paso por Muniesa (Teruel).

"Las travesías se han convertido en viales de gran conflictividad por el número de vehículos que circulan por ellas, a los que hay que sumar a su vez los viandantes de la localidad, un riesgo elevado si no se encuentran en buen estado y no disponen de espacios diferenciados para todos ellos", ha señalado el presidente provincial del PP Teruel y diputado autonómico, Joaquín Juste.

Para garantizar la seguridad vial, el Partido Popular de Teruel ha presentado una proposición no de ley en el Parlamento regional para reclamar la reparación de la carretera autonómica A-2306, en el tramo que discurre como travesía en Muniesa. Una actuación que, según el texto de los populares, debería materializarse en el primer semestre del 2023.

Juste, acompañado por el diputado autonómico Jesús Fuertes, ha visitado Muniesa en compañía de su alcalde, José Luis Iranzo. Allí ha comprobado el mal estado de la travesía, "con un asfalto muy deficiente, repleto de baches y blandones, carente de acera en buena parte de su recorrido y que ha padecido numerosas riadas cuando se producen lluvias, lo que demuestra también la importancia de disponer de una buena red de alcantarillado para la recogida de las aguas".

"En pleno siglo XXI, ver viales como el que tiene Muniesa no es admisible porque no cumple las más mínimas condiciones de seguridad ni para los vehículos, que tienen que hacer grandes esfuerzos para poder circular por ella sin sufrir afecciones, ni tampoco para los peatones, que en muchas ocasiones transitan por ella al mismo nivel que coches y camiones, poniendo en riesgo su integridad", ha explicado el presidente del PP turolense tras ver el estado de la A-2306.

Tanto Juste como Fuertes han calificado esta actuación como "prioritaria" porque "no se puede demorar más en el tiempo". Tal y como ha subrayado el portavoz del PP en Vertebración, "cuanto más se demore la reparación, más dinero habrá que invertir en su arreglo", pero ahora "ya no hay excusas" porque el Gobierno de Aragón "cuenta con el presupuesto más alto de la historia y no supondría una inversión muy notable en comparación con otras actuaciones". "Si quieren, pueden", ha insistido.

Peores carreteras

El representante del Partido Popular en las Cortes de Aragón ha puesto como ejemplo el estado de esta vía para demostrar una vez más que nuestra comunidad "tiene el dudoso honor de contar con las peores carreteras del país".

Una situación que ha augurado que "empeorará con el paso del tiempo" porque en siete años "han decidido no invertir en su mejora y los efectos se están dejando notar a lo largo y ancho de todo Aragón".

Juste ha confiado en que esta proposición no de ley cuente con el voto favorable de todos los grupos políticos porque las imágenes "hablan por sí solas". "Es imposible que cualquier persona que vea el estado de la travesía no apunte a la necesidad urgente de rehabilitarla y eso es precisamente lo que pedimos con esta iniciativa", ha asegurado.

El máximo responsable de los populares turolenses ha fijado la reparación de las infraestructuras viarias como un objetivo "inexcusable" para los representantes del Gobierno de Aragón, ya que "es imposible ser atractivos para poder vivir, emprender, poner en marcha un negocio o formar una familia si no se cuentan con carreteras en buenas condiciones que garanticen los desplazamientos en condiciones de seguridad".