Polonia escucha a la UE: apuesta por la energía nuclear con una inversión de 20.000 millones y abandona el carbón

En diciembre de 2019, la Unión Europea lograba finalmente sacar adelante su Pacto Verde esquivando el veto de Polonia. A cambio, tuvieron que ceder y añadir que Polonia "en estos momentos, no puede comprometerse a cumplir el objetivo" debido a su escepticismo hacía el cambio climático. Un 'tira y aloja' con Bruselas, que parece que la guerra en Ucrania ha apaciguado. Ahora el país está intentando reducir sus importaciones de carburantes rusos y la actual subordinación al carbón, que representa el 70% de su combinación energética. Para ello, van a invertir 20.033 millones de euros en la construcción de ocho reactores nucleares.

Polonia, a diferencia de muchos de sus países vecinos de Europa Central, no cuenta con un sector nuclear. En la década de 1980 se planteó un proyecto, pero el desastre de Chernóbil en 1986 alejó cualquier idea sobre este tipo de plantas. Ahora, han propuesto una iniciativa que previsiblemente se construirá en Choczewo, en la costa báltica polaca, a unos 80 kilómetros de Gdansk. Aunque su ubicación no es definitiva, ya que, por el momento, continúa en el aire hasta que obtenga el permiso medioambiental, así lo afirmó la ministra de Clima y Medio Ambiente, Anna Moskowa. Desde las instituciones polacas esperan que se comiencen las obras en 2026, aunque no han dado detalles acerca de la financiación u otros aspectos.

En cambio, sí se sabe que este proyecto lo liderará la compañía estadounidense Westinghouse. egún lo previsto, esta apuesta se convertirá en el 30% del mix energético. El 2040 es el año que ha marcado el primer ministro, Mateusz Morawiecki, para que se hayan finalizado ocho reactores nucleares en dos emplazamientos diferentes –no se descarta que haya un tercero- y se alcancen los 9 MW de capacidad.

Con esta nueva estrategia, Varsovia se pone en la línea de los objetivos climáticos que defiende la Comisión Europea y del Sistema de Comercio de Emisiones de la UE, un mecanismo para promover la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de un modo rentable y económicamente eficiente. Y es que, desde el 1 de enero de 2022, el gas y la nuclear están consideradas como energías verdes –hasta 2045, en el caso de la nuclear, y 2030, en el gas-, debido a su importancia para la transición ecológica. Las diferencias en este tema obligaron a los polacos a cancelar una central de carbón de grandes dimensiones en 2020, que ahora apuestan por la energía nuclear ya que "es segura, limpia y ecológica y complementa la transición ecológica y las fuentes de energía renovables", según aseguró Moraewiecki.

Unos aliados inesperados

Este lunes, la empresa coreana KHNP firmó con las empresas públicas polacas, ZE PAK y PGE, una especie de carta de intenciones para construir una central eléctrica en el centro del país. En este caso, se está hablando de seis reactores con una capacidad total de 8,4GW. A falta de un acuerdo final, las cifras que se estarían tanteando rondarían los 26.950 millones de euros.

Cabe destacar que la adjudicación de los contratos ha sorprendido, puesto que la compañia francesa EDP – líder del sector europeo - también realizó una proposición, pero finalmente Polonia se decantó por empresas extracomunitarias. Maciej Lipka, del Centro Nacional de Investigación Nuclear de Polonia, ha alegado que este rechazo se debe a los problemas de la empresa para construir reactores a tiempo y dentro del presupuesto. "EDF lamenta que la oferta inicial, basada al 100% en la tecnología europea EPR, no se haya discutido para el primer emplazamiento", respondieron en un comunicado. "A diferencia de sus competidores, EDF construye hoy centrales nucleares en Europa", algo que no ha sido suficiente, ya que las estrechas relaciones en materia de defensa con EEUU han acabado por imponerse. Polonia también está estrechando lazos en asuntos de seguridad con Corea del Sur, firmando un acuerdo para comprar 48 cazas FA-50, obuses autopropulsados K9 y al menos 180 tanques K2 Black Panther.

La estrategia de transición del carbón de Polonia también pondrá en marcha inversiones en el desarrollo de energía eólica marina en el Báltico, energía eólica terrestre, energía solar, biomasa, etc. Esta apuesta por las renovables pretende hacerse con un 11% –28% de la combinación energética.