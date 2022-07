Podemos se une a PP, Cs y VOX para que la nueva Romareda en Zaragoza esté donde la actual

El pleno del Ayuntamiento de la capital aragonesa ha aprobado, de manera definitiva, que la ubicación del futuro campo de fútbol de la ciudad esté en el mismo lugar que el actual estadio de la Romareda, una decisión apoyada por PP, Ciudadanos, Podemos y VOX, mientras que el PSOE y Zaragoza en Común se han abstenido.

La votación de este expediente ha tenido lugar tras la celebración de un proceso de escucha en el que han participado 49 entidades y el 71 por ciento se ha mostrado a favor de mantener la ubicación actual.

Durante el pleno, de forma previa a este debate, ha tenido lugar otro en que se han debatido ocho votos particulares presentados por Podemos, de los que se han aceptado tres, aunque con alguna modificación introducida por el equipo de gobierno y VOX, algo que ha llevado a la formación morada a pasar de la abstención en la Comisión de Urbanismo a votar a favor.

También se ha votado antes la retirada del expediente, a petición del PSOE, que solo ha sido apoyada por los socialistas, con nueve votos, mientras que PP, Ciudadanos, Podemos y VOX han votado en contra --18 votos-- y ZeC se ha abstenido --tres votos--.

La portavoz del PSOE, Lola Ranera, ha sostenido que los técnicos de la Federación Española de Fútbol acudirán en septiembre para conocer la situación del campo "y dirán si cumple las condiciones técnicas para ser sede o subsede del Mundial de Fútbol de 2030, si hay que remodelar o hacer nuevo campo" y por eso no era el momento de esta votación.

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, del PP, le ha replicado que eso no es así, ya que en septiembre no habrá visita de los técnicos, sino que ese mes se deberá haber enviado toda la documentación a la federación para la candidatura a ser sede del Mundial y, a finales del mismo, se conocerá si la capital aragonesa lo es.

Votos particulares

Por lo que respecta a los ocho votos particulares, el alcalde ha indicado que han votado los número 5, 6 y 8, ya que el resto contaban con informes en contra por quedar fuera del objeto del expediente.

Los dos primeros han sido apoyados con 18 votos a favor de PP, Cs, Podemos y VOX, nueve en contra del PSOE y tres abstenciones de ZEC y el número 8 ha recibido 16 votos a favor del PP, Cs y Podemos, 11 en contra de PSOE y VOX y tres abstenciones de ZEC por lo que los tres han sido aprobados.

El número 5 indica que la decisión de construcción del nuevo estadio implica que no habrá objeto para mantener el convenio de colaboración entre el Real Zaragoza y el Ayuntamiento por lo que se deberán dar los pasos necesarios para su resolución en cuanto se inicie un proceso de construcción o reforma del campo de fútbol.

El número 6 precisa que durante las obras del nuevo campo se garantice que en todo momento haya 30.000 o las máximas localidades útiles para poder seguir celebrando encuentros de competición oficial con las mínimas afecciones posibles a la afición del Real Zaragoza.

El número 8 recuerda que en el proceso de escucha han coincidido numerosos participantes en la necesidad de que Zaragoza cuente con un estadio intermedio de entre 5.000 y 10.000 espectadores, nuevos espacios y equipamientos al servicios de deportistas, clubes y federaciones deportivas, una residencia para deportistas y espacios para la investigación y empresas innovadoras en el mundo del deporte en una concepción de Ciudad del Deporte en el Parking Norte de la Expo.

Para eso, con la participación necesaria del Gobierno de Aragón, se desarrollará este proyecto, junto al resto de inversiones necesarias para la organización del Mundial de 2030 y el nuevo campo de fútbol.

Beneficios para la ciudad

El portavoz de Podemos, Fernando Rivarés, se ha congratulado por haber conseguido, a través de sus votos particulares, que de este proyecto vaya a beneficiar toda la ciudad y se vaya a poder atender, "por fin", al deporte de base, dentro de su obligación como políticos "de construir y acordar".

"Ésta va a ser nuestra actitud hasta final", también para debatir sobre cómo se financia la construcción del nuevo campo y de cara a repartir los beneficios del Mundial a toda la ciudad, y a pesar de que ha considerado que las formas "no han sido ni de lejos las mejores" en todo momento por parte del equipo de gobierno cuando es el proyecto de ciudad más importante para la próxima década.

La concejal del PP, Patricia Cavero, ha respaldado el trabajo "intenso y extenso" realizado hasta ahora, "en el que unos intentan sumar y otros restar", mientras, desde el equipo de gobierno "tendemos la mano al acuerdo" porque hay que "avanzar", a pesar de que haya quienes ponen "palos en las ruedas" y "se quitan la careta y muestran el desdén por la ciudad", ha dicho en referencia al PSOE y al presidente de Aragón, socialista Javier Lambán.

La portavoz del PSOE, Lola Ranera, ha opinado que este debate responde "a la emergencia electoral de Azcón", quien se comprometió a hacer un nuevo estadio y solo tiene en su pensamiento "las elecciones y nunca la ciudad".

"El PSOE no va a blanquear su fracaso" y por eso se ha abstenido porque "no tengamos ningún problema en la ubicación de la Romareda". Ha añadido que está pendiente el debate del modelo de gestión y de la financiación del nuevo campo, y "si tiene que computar en deuda". Sobre los votos particulares, ha recordado que el Parking Norte de la Expo "es propiedad del Gobierno de Aragón" e "igual pudiera estar proyectando" otra actuación allí.

Enriquecer el debate

El consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, que también ha intervenido por el grupo de Cs, ha subrayado el trabajo de Podemos para "enriquecer el debate". Sobre el proyecto del Parking Norte ha anunciado que el gobierno municipal "va a trabajar ya en la idea de que, junto a otras instituciones y la Federación Aragonesa de Fútbol, podamos construir ese estadio que el fútbol base nos está pidiendo".

Ha agradecido "el esfuerzo y generosidad de la sociedad civil" que ha participado. Ha dicho que ZEC "ha defendido con inteligencia la ubicación de la Romareda" y ha lamentado su abstención "por razones que no son objeto del expediente".

A la portavoz del PSOE le ha indicado que está "en el cambio de posición y en la excusa permanente" porque "hace tiempo que dejó de representar a los intereses de los vecinos", que esperan "una política útil y sensible a la ilusión de la ciudad para poder albergar el Mundial".

El portavoz de ZEC, Pedro Santisteve, se ha mostrado a favor de la ubicación, "pero no ir al dictado de la campaña electoral del PP; ahí no vamos a jugar", además de que el proceso está "viciado" porque "se ha troceado" y queda pendiente determinar el modelo de gestión, el reparto de costes y qué instituciones se van a implicar, para lo que se ha anunciado un proceso participativo "que desconocemos". Respecto a los votos particulares, ha considerado que no era momento "oportuno" para su debate.

El portavoz de VOX, Julio Calvo, ha señalado que la Romareda "es la mejor ubicación" y "la más barata", a pesar de lo cual se deberá contar con la financiación no solo municipal, sino del Gobierno de Aragón e incluso de otras entidades, y "todos miramos a los nuevos propietarios del Real Zaragoza". Ha añadido que todavía está pendiente de fijar cómo será el modelo de financiación y la gestión, "que son tan importantes o más".

Nunca antes

El alcalde, Jorge Azcón, ha cerrado el debate agradeciendo a las 49 entidades que han participado en el proceso de escucha. "Nunca antes tantas entidades habían tenido la oportunidad de opinar sobre algo tan importante y han hecho un esfuerzo de trabajo" para expresar su postura".

Asimismo, ha opinado que el PSOE hace el "ridículo" porque en su programa electoral figura mantener la Romareda en su ubicación actual y ha asegurado que el equipo de gobierno "le hemos tendido la mano de múltiples formas, pero es imposible".