El chiste de Broncano: "Es absurdo decir que Pedro Sánchez nos ha puesto a Intxaurrondo, Marta Flich, Gonzalo Miró, Javier Ruiz, Jesús Cintora, Pepa Bueno y a mí en TVE"

Tiene el exitoso Broncano una fijación casi patológica con el presidente del Gobierno. En concreto, con aquellas noticias que invadieron la opinión pública desde que en febrero de 2024 adelantamos en este portal la primicia de su fichaje por TVE, la hora a la que iría su programa y por tanto contra quién iba a competir. Lo de Pedro Sánchez es su chiste favorito, su otro bombo para hacer ruido, su muletilla más recurrente. La cuela hasta en el Telediario que le precede. Han pasado casi 20 meses desde que dimos a conocer la gran bomba televisiva. Es evidente que acertamos: Broncano llegó a la Corporación Pública y se batió en duelo frontalmente contra Pablo Motos, el gran pope de la audiencia, capaz de mantener en lo alto su Hormiguero, durante dos décadas, y seguir siendo, incluso hasta este mismo lunes, líder absoluto de toda la programación.
Broncano, sea una obsesión patológica o una estrategia medida, hace bromas todo el rato con el tema de que le ha puesto ahí Pedro Sánchez. Las hace como decíamos usando hasta el Telediario de Pepa Bueno, que conectó con él este lunes para completar su labor de telonera. A Broncano le ha venido siempre bien la polémica. Le nutre. Dedicarse a negar que Pedro Sánchez le ha puesto ahí fue la mejor de las promociones, hasta el punto de que ganó a Motos durante su fulgurante comienzo; convirtió a los espectadores en militantes, y cuando bajó el suflé, se fabricó otra polémica poniendo a caldo a Pablo Motos en una especie de pataleo televisado y reproducido en redes sociales, acusando a su rival de haber matado a Manolete.
Volvió a irle bien: esa nueva bronca le permitió recuperar por un tiempo sus niveles óptimos de audiencia. Luego volvió a situarse casi todos los días por debajo de El Hormiguero pero es indiscutible que Broncano es el gran acierto de TVE, esté o no sustentado por Moncloa. El cómico y presentador, lo niega, y hace chistes, como decíamos. Como si fuera necesario que él supiera que le están usando: con lo que cobra, sin duda le da igual ser o no un arma propagandística de Pedro Sánchez. No porque cante la Internacional con el bombo sino porque, como todo el mundo puede comprender, rebaja la "pegada" de Pablo Motos y hasta le gana en un día bueno y si arma suficiente ruido. Pero por mucho que David Broncano ignore (o prefiera ignorar) si le están usando con esos fines, no será tan atrevido como para afirmar en serio (alguna vez se ha puesto serio) y mirando a cámara, que él estaría en donde está, de lunes a jueves, si no les agradara su presencia en el "access prime time" a Pedro Sánchez, y a José Miguel Contreras, antiguo jefe de Pepa Bueno justo antes de que llegara al Telediario de La 1 tras ser cesada en El País. Es posible que a Pepa Bueno tampoco la haya puesto ahí Pedro Sánchez. Lógicamente, Moncloa jamás va a reconocer que Silvia Intxaurrondo, Marta Flich, Gonzalo Miró, Javier Ruiz, Jesús Cintora, Pepa Bueno o David Broncano están ahí con su consentimiento (como mínimo y siendo ingenuos), pero tampoco nos hace falta que el sol admita que alumbra y da calor. Ser del agrado de Pedro Sánchez es compatible con que sean buenos profesionales, honestos y sobre todo eficaces de cara a la audiencia. Lo que no sería compatible con la inteligencia de las personas es afirmar que semejante elenco habita en TVE sin ser del agrado de Pedro Sánchez o su aparato mediático. Eso ha ocurrido con todos los gobiernos.
David Broncano este lunes regresó con un buen dato y un gran inicio de temporada, con los bomberos (magnífica idea). Compitió inteligentemente con un fortísimo Pablo Motos, que se comió la audiencia y ganó con su entrevista a Mar Flores, a quien no nos extrañaría que pagaran un buen dinero por sentarse y entregarse a los bailes y preguntas sobre sus memorias. Broncano tiene talento, muchos fans, equipo y a veces tiene gracia. Cuenta a menudo chistes de Pedro Sánchez, ironiza, saca su eficaz sarcasmo, y además cuenta con el inmenso mérito de cobrar por lo que hace, merced a su talento. Los chistes de Broncano sobre Pedro Sánchez, sean estrategia u obsesión patológica, indican, como él mismo admitió, que le molesta mucho que se diga que llegó a La 1 con el beneplácito de Moncloa. El gran humorista Eugenio, podría relatarlo así: "Saben aquel que diu.. Esto es un programa de televisión que ven a diario más de dos millones de personas, presentado por un tal Motos, que va de espacio de entretenimiento, pero le da al presidente del Gobierno fuerte y flojo de lunes a jueves. Eso molesta a Moncloa. Y los asesores mediáticos del líder socialista, cumpliendo con su deber de salvar su imagen, querían a toda costa rebajar desde la televisión que mejor controlan la potencia de pegada del azote que golpea al "deshumanizado" marido de Begoña Gómez. Y entonces, alguien encontró lo que buscaban. Y a Pedro Sánchez le moló mucho. Y parece ser que a la audiencia también. Y luego Broncano, que no sabe nada de esto, hará chistes negando que Pedro Sánchez le pusiera allí. ¡Jajajajaja!