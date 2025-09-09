Televisión

El chiste de Broncano: "Es absurdo decir que Pedro Sánchez nos ha puesto a Intxaurrondo, Marta Flich, Gonzalo Miró, Javier Ruiz, Jesús Cintora, Pepa Bueno y a mí en TVE"

Pedro Sánchez y David Broncano
  1. Martín Alegre

Tiene el exitoso Broncano una fijación casi patológica con el presidente del Gobierno. En concreto, con aquellas noticias que invadieron la opinión pública desde que en febrero de 2024 adelantamos en este portal la primicia de su fichaje por TVE, la hora a la que iría su programa y por tanto contra quién iba a competir. Lo de Pedro Sánchez es su chiste favorito, su otro bombo para hacer ruido, su muletilla más recurrente. La cuela hasta en el Telediario que le precede. Han pasado casi 20 meses desde que dimos a conocer la gran bomba televisiva. Es evidente que acertamos: Broncano llegó a la Corporación Pública y se batió en duelo frontalmente contra Pablo Motos, el gran pope de la audiencia, capaz de mantener en lo alto su Hormiguero, durante dos décadas, y seguir siendo, incluso hasta este mismo lunes, líder absoluto de toda la programación.

Broncano, sea una obsesión patológica o una estrategia medida, hace bromas todo el rato con el tema de que le ha puesto ahí Pedro Sánchez. Las hace como decíamos usando hasta el Telediario de Pepa Bueno, que conectó con él este lunes para completar su labor de telonera. A Broncano le ha venido siempre bien la polémica. Le nutre. Dedicarse a negar que Pedro Sánchez le ha puesto ahí fue la mejor de las promociones, hasta el punto de que ganó a Motos durante su fulgurante comienzo; convirtió a los espectadores en militantes, y cuando bajó el suflé, se fabricó otra polémica poniendo a caldo a Pablo Motos en una especie de pataleo televisado y reproducido en redes sociales, acusando a su rival de haber matado a Manolete.

