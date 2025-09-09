TVE potencia el Benidorm Fest con importantes novedades, al margen de lo que pase con Eurovisión e Israel

TVE trabaja para reforzar la marca Benidorm Fest de cara a su quinta edición, independientemente de lo que pase con Eurovisión y la participación de España en el festival, una decisión que no se tomará, como ya se sabía, hasta diciembre, cuando la UER marcará su posición sobre este polémico asunto. Al margen de lo que ocurra, el Benidorm Fest se celebrará el próximo mes de febrero sí o sí, independientemente de que RTVE compita en Eurovisión y el ganador sea o no el representante de la cadena pública.

La idea de los responsables del Benidorm Fest, con César Vallejo a la cabeza, es anunciar los artistas que competirán en el festival en la primera quincena de octubre, aunque las canciones no podrán escucharse hasta diciembre. De esta manera, el equipo del festival tendrá más tiempo para preparar las puestas en escena de cada candidato. Cabe recordar que este año el Benidorm Fest se retrasa hasta mediados de febrero.

Sergio Jaén, artífice de la victoria de Austria en la última edición de Eurovisión, será el director artístico del Benidorm Fest. Él trabajará con las candidaturas que requieran su labor y coordinará las propuestas que vengan diseñadas desde fuera, a cuenta de cada candidatura, para que todas tengan un sentido y guarden un criterio dentro del Benidorm Fest. Además, TVE une a Borja Rueda como coreógrafo del Benidorm Fest.

Por otra parte, TVE se ha comprometido a elevar la calidad vocal de los concursantes o, al menos, que todos tengan un mínimo. Para asegurarse, la cadena no descarta hacer pruebas a los candidatos, de tal manera que puedan acreditar un nivel adecuado y acorde a un programa de música como el Benidorm Fest.

Otra de las novedades tiene que ver con la semana del Benidorm Fest. TVE tiene previsto hacer ensayos generales con público, incluso un Jury Show, como ocurre en Eurovisión. Además, las galas tendrán un guiño sentimental a los 70 años de RTVE y de Eurovisión, así como a los cinco que cumple el propio Benidorm Fest.

Pero más allá de los días que dure el certamen, la Corporación pretende que la marca Benidorm Fest esté cada vez más reforzada, de tal manera que los artistas que participen sigan vinculados a TVE de alguna manera y crezcan bajo su paraguas. Es decir, la cadena intentará tirar de ellos para poner música a programas, series o películas, que es algo que ya sucede con cabeceras de series o sintonías, por ejemplo, de La Vuelta. Esto que hasta ahora se hacía de una manera más o menos puntual, pasará a ser un objetivo más decidido y claro por parte de TVE.