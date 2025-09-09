Broncano comienza a soltar nombres de sus invitados y anuncia uno importante: "El Gobierno ya nos permite decirlo"

David Broncano ha vuelto a TVE con cambios. Son pocos, pero importantes. El presentador ha roto su regla de mantener en secreto el nombre de sus invitados y a partir de ahora irá soltando alguno de ellos para promocionar la emisión de programa.

"El Gobierno ya nos permite decir a los invitados", bromeó David Broncano este lunes en el estreno de la nueva temporada de La Revuelta. "Mañana viene o Susanna Griso o Mariló Montero o Ana Rosa Quintana, una de las tres", bromeó. En caso de ser cierto, lo lógico es que sea Montero, concursante de la actual edición de Masterchef Celebrity que emite TVE.

Broncano también dio el nombre de la invitada que cerrará la primera semana del programa. "El miércoles no se sabe todavía y el jueves vendrá Pepa Bueno y una soprano vasca", avanzó el showman. Así, la nueva presentadora del Telediario 2 visitará La Revuelta dos semanas después de su regreso al informativo estrella de TVE.

Broncano arrancó el curso este lunes con muy buena audiencia. En su primer programa, La Revuelta anotó un 16,1% en una entrega que contó con Kiti Mánver, Álvaro Morte, Chanel y dos bomberos de la BRIF como invitados. El Hormiguero, por su parte, firmó un 17,2%. En la franja de estricta coincidencia, Motos aventajó a Broncano en cuatro décimas.