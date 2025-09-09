Joaquín Prat mejora la tarde de Telecinco y aventaja a su amiga Sonsoles en su primer choque frontal

Las nuevas tardes de la televisión arrancaron este lunes con el estreno de El tiempo justo, el nuevo programa que Telecinco ha estrenado en la sobremesa de la cadena. Presentado por Joaquín Prat, el magacín tenía, como primer objetivo, superar el doble dígito, y eso lo ha conseguido.

El tiempo justo anota en su primer día un 10,1% de share, por encima de la media de Telecinco (9,5%) y por delante de lo que hacía Tardear, que estaba anclado en el unidígito. Además, Prat es lo más fuerte de la tarde de Telecinco, porque es más competitivo que El Diario de Jorge (9,1%) y Agárrate al sillón (7,9%).

La sobremesa sigue liderada por Sueños de Libertad (13,3% en Antena 3) y en esa franja Malas lenguas también rinde bien, con un 10,1% para el espacio de Cintora en La 1.

El tiempo justo arranca a las 15.45 y se alarga hasta las 18.30 y, por lo tanto, coincide en parte con Y ahora Sonsoles, que se queda con un 10,3%. El tiempo justo coincide con Ónega durante hora y media. En ese tramo, Prat se impone a su amiga por unas décimas -10,8% contra 9,5%-, pero luego Sonsoles crece cuando empieza El Diario. Como resultado, lo que pierde contra Prat, lo gana contra Jorge Javier y Sonsoles acaba liderando su franja de emisión (de 17.00 a 20.00).

En este sentido, Sonsoles mejora de forma muy notable hacia el final de su programa y se beneficia del 'arrope' que recibe de Pasapalabra, el concurso que coge el testigo de su magacín y que arrasa cada tarde. El programa de Roberto Leal logra un 18,6%.