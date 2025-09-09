Sonora pulla de 'La Revuelta' de Broncano a Pablo Motos en el día de su regreso a las noches de TVE

La Revuelta ha comenzado su segunda temporada este lunes 8 de septiembre. Como era de esperar, David Broncano no ha tardado en lanzar un dardo a El Hormiguero y abrir de nuevo su guerra de audiencias.

Como es habitual, El Hombre Mágico aparece al comienzo de cada emisión de La Revuelta. Su función es invitar a los niños que se vayan a dormir, pero en esta ocasión, Broncano le ha pedido que cambie el guion. "Todos los niños son válidos para la audiencia. Luego siempre nos ganan por los niños. Tú di que se queden los niños", lanzó el presentador haciendo una referencia directa a El Hormiguero.

Por si aún quedaban dudas, Grison no se cortó y lanzó otra pulla al programa de Pablo Motos. "La semana pasada Sergio Ramos, Arturo Pérez-Reberte y Bertín Osborne, toda una declaración de intenciones", apuntó el colaborador sobre los invitados que llevó El Hormiguero en sus primeros días de emisión de este curso.

El Hombre mágico comentó entonces entre risas: "Peques, el descanso está sobrevalorado, ocho horas de sueño están muy bien, pero la audiencia quizás es más importante. Acostaos dentro de una hora y ya recuperaréis el sueño mañana en clase de mates".

? El Hombre Mágico sí que tiene novedades, niños. Lo siento por los padres y madres que confiaban en este momento #LaRevuelta pic.twitter.com/Bjqr7qXER4 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 8, 2025

Telecinco también recibe pulla

Telecinco tampoco se libró del dardo de David Broncano. Aunque su enfrentamiento suele ser con El Hormiguero, La Revuelta se ha visto afectada en audiencias en varias ocasiones por parte de Mediaset, sobre todo con las emisiones de La isla de las tentaciones.

Durante la entrevista de los actores Álvaro Morte y Kiti Mánver, entraron al plató un hombre con la camiseta de La Revuelta y otro con el logo de Telecinco. Tras un enfrentamiento físico, el programa de La 1 fue el vencedor.

Tras ser preguntado por el actor, Broncano explicó el motivo de la batalla: "Es una metáfora de decir que la gente no se vaya a Telecinco. Es como diciendo no te vayas y quédate aquí para evitar la fuga de audiencia".

¿Se ha entendido la metáfora? Es que a veces hacemos chorradas que igual no se pillan, ya en serio #LaRevuelta @AlvaroMorte @kitimanver pic.twitter.com/CieYHoPjFe — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 8, 2025

¿Quién gano el primer duelo?

A pesar de que La Revuelta comenzó la temporada por todo lo alto apostando por el cine español y la labor de los bomberos forestales, quién se mantiene en el liderazgo es El Hormiguero. El programa presentado por Pablo Motos consiguió un 17,2% de share y una medida de 1.944.000 espectadores. Además, se convirtió en el programa de entretenimiento más visto del día.

Por su parte, La 1 no consiguió vencer en esta ocasión, aunque anotó muy buenos resultados de audiencia: 16.1% de share y una media de 1.852.000 espectadores