Desmienten el archivo de la causa por malos tratos que afecta a la hija de Anabel Pantoja

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha aclarado este martes que la investigación judicial abierta por un presunto caso de malos tratos a la hija de la colaboradora televisiva Anabel Pantoja continúa en curso. Según un portavoz oficial del alto tribunal, no se ha dictado ningún auto de sobreseimiento, ni provisional ni definitivo, por parte del Juzgado de Instrucción nº 4 de San Bartolomé de Tirajana, órgano competente para conocer de la causa.

La precisión llega después de que el periodista Antonio Rossi asegurara la tarde del lunes, durante el estreno del nuevo programa de Joaquín Prat en Telecinco, El tiempo justo, que la magistrada instructora había decidido archivar el procedimiento. De acuerdo con sus palabras, la jueza habría considerado concluida la investigación, lo que supondría poner fin a las diligencias abiertas el pasado enero tras el ingreso hospitalario de la menor.

Cabe recordar que Alma, la hija de Pantoja, permaneció ingresada durante 18 días en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, lo que motivó la apertura de unas diligencias previas para esclarecer lo sucedido. Desde entonces, el caso ha generado un gran interés mediático, dado el perfil público de la madre de la menor y la sensibilidad social que despiertan los asuntos relacionados con violencia en el ámbito familiar.

El desmentido del TSJC frena la confusión generada por las afirmaciones emitidas en televisión. Fuentes judiciales subrayan que, a día de hoy, la causa sigue viva y en fase de instrucción, con todas las líneas de investigación abiertas. El tribunal recuerda además que solo una resolución judicial expresa puede decretar el archivo, lo que no se ha producido en este caso.