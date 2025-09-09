Alessandro Lequio, descolocado tras las palabras de agradecimiento de Mar Flores por ayudarle a recuperar a su hijo: "No me voy a colgar una medallita"

"El amor en tiempos del Ibex". Estas han sido las primeras palabras que Alessandro Lequio ha pronunciado tras la visita de Mar Flores a El Hormiguero, programa en el que promocionó este lunes sus memorias, que llegarán a las librerías este miércoles, 10 de septiembre. En el programa, la modelo recordó algunos de los episodios más crudos de su pasado, una época de la que formó parte Alessandro Lequio. Con el conde italiano vivió un polémico romance entre 1996 y 1997, marcado por aquella histórica portada de Interviú (publicada en 1999).

Sin embargo, parece que no son malos todos los recuerdos que la modelo guarda con el ex de Ana Obregón. La actriz reveló a Pablo Motos un detalle del que habla en el libro, y que desde Informalia ya habíamos compartido en primicia: el agradecimiento que siente hacia él por haberle ayudado a recuperar a su hijo cuando su padre, Carlo Costanzia, se lo llevó a Turín tras sustraerlo de la guardería. Por aquel entonces, ella había ganado la custodia tras denunciar por malos tratos.

Según Flores, tras meses sin conocer el paradero de su pequeño, el ahora novio de Alejandra Rubio, Lequio le facilitó una información crucial: el pequeño estaba en Turín, escolarizado en un colegio de la ciudad y bajo el cuidado de sus abuelos paternos. "Gracias a él supe al fin dónde estaba mi hijo y pude actuar. Fue un alivio enorme en medio de una situación que me parecía desesperada", recuerda ella en su libro, según nos avanzaba este lunes una fuente que ha tenido acceso al contenido de las memorias. El conde, sin embargo, no concibe la historia de la misma manera. "Yo no lo recuerdo así", ha avanzado este martes en Vamos a Ver.

"Ella me da las gracias por ayudarla a recuperar a su hijo", ha reconocido, sin querer atribuirse unos méritos que, según él, no merece. "No me voy a atribuir un papel que no tuve. Lo que sí recuerdo es que el niño frecuentaba la casa de Ana Obregón. De hecho, yo lo conté aquí [en el plató]. Quizás yo lo que hice fue dar información sobre eso, nada más. No me voy a colgar una medallita a la que no tengo derecho", ha afirmado, manteniéndose, además, en la postura que compartió en la emisión anterior, en la que señalaba a la modelo como una mujer que "no miente, reinventa". "Ni en Netflix escriben películas así", ha bromeado.