El partido demócrata publica la carta de Trump a Epstein con el dibujo de una mujer desnuda: la misiva que negó el presidente

La batalla interminable. El partido demócrata ha publicado la carta con la silueta de una mujer desnuda que Donald Trump le envió en 2003 a Jeffrey Epstein por su 50 cumpleaños, tal y como anunció The Wall Street Journal. Desde el minuto uno, el presidente alegó que la misiva, del republicano al millonario pederasta, que fue condenado por tráfico sexual de menores, era un documento falso y anunció acciones legales contra el periódico por 10.000 millones de dólares.

En la polémica carta, cuya autoría siempre negó Trump ("Yo no dibujo cosas", dijo), se lee un diálogo subido de tono entre dos hombres.

??HERE IT IS: We got Trump's birthday note to Jeffrey Epstein that the President said doesn't exist.



Trump talks about a "wonderful secret" the two of them shared. What is he hiding? Release the files! pic.twitter.com/k2Mq8Hu3LY — Oversight Dems (@OversightDems) September 8, 2025

El texto arranca con una frase que dice: "Tiene que haber algo más en la vida que tenerlo todo". A partir de ahí, la charla de ambos se encadena a través de una sucesión de frases crípticas que indican que los dos guardan un secreto. "Tenemos cosas en común, Jeffrey", dice una de ellas. "Los enigmas no envejecen, ¿te has fijado?", añade otra, que continúa: "Feliz cumpleaños y que cada día te traiga otro secreto delicioso". Rubrica el dibujo con una firma a modo de vello púbico. El partido demócrata señala entre comillas las palabras "secreto delicioso"; se cuestiona qué está escondiendo Trump y reclama la publicación de los papeles de Epstein.

La carta, según The Wall Street Journal, se encontraba en el álbum que la cómplice y amante del magnate por aquel entonces, Ghislaine Maxwell, conseguidora de las menores para tráfico sexual, guardaba entre sus pertenencias. Ella misma se puso en contacto con diversas personas cercanas a Epstein para que le felicitaran por su aniversario. La mayoría de las felicitaciones contenían mensajes subidos de tono, incluida la de Trump.

Antes de que la misiva viera la luz, Trump se defendía: "Estas no son mis palabras, no es mi forma de hablar. Además, no hago dibujos." La publicación del dibujo ha caído como una bomba de racimo: portada del WSJ y viral en redes. Los dos magnates fueron amigos durante 15 años. Epstein se suicidó en 2019 en la cárcel, mientras cumplía condena por tráfico sexual de menores. Los papeles de Epstein hacen referencia a los archivos que incluyen nombres de personas influyentes del entorno del magnate y que habrían participado en la trata de menores.