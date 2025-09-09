Imanol Arias, sus primeras palabras tras la condena por el caso Nummaria: "Ahora sí, estoy muy tranquilo"

La Audiencia Nacional hacía pública la sentencia del Caso Nummaria el pasado 7 de julio, tras un proceso que arrancó en 2016, y por el que se ha condenado al contable Fernando Peña a 80 años de prisión. Ana Duato, que se enfrentaba a una pena de 16 años de cárcel, era absuelta de todos los delitos de fraude fiscal a de los que estaba acusada, mientras Imanol Arias, que alcanzó un pacto de conformidad en 2024 con la Fiscalía Anticorrupción -admitió que cometió 5 delitos fiscales entre 2010- fue condenado a dos años y dos meses de prisión. Ahora, tras un tiempo de silencio, se ha pronunciado sobre esta resolución.

La condena no implicó el ingreso del actor en la cárcel, ya que además de no tener antecedentes penales, colaboró con la Justicia, teniendo el atenuante de que devolvió la cantidad presuntamente defraudada para reparar el daño, y que ninguno de los delitos que asumió en su acuerdo con el fiscal superaba los 6 meses de prisión. Tenía motivos para estar contento, aunque prefirió guardar silencio y desconectar durante las vacaciones. Finalmente, se pronunció sobre ello este lunes, en la presentación de la nueva programación teatral de Pentación: "Estoy muy tranquilo, ahora sí. Ya está todo, creo que salió como tenía que salir, estoy tranquilo y contento".

El intérprete mantiene su confianza en la Justicia. Han sido "diez años" de preocupación, pero ya pasa página. Sabe cuál es su verdad, y no le importa lo que se comente más allá de su entorno: "Bueno, mientras no se me desdiga lo contrario, que para eso hay que leer la prensa todos los días y yo no estoy tampoco muy en eso, pero supongo que algunas cosas se desdecirán, sí. Tal como vea que viene el asunto, algunas cosas se desdecirá, pero a mí ya no me corresponde, yo ya estoy fuera de eso". En este momento se centra en la promoción de Mejor no decirlo, la obra teatral en la que trabaja con María Barranco y que llegará el próximo 3 de octubre en el Teatro Bellas Artes de Madrid.

"Estoy muy contento de volver al teatro, muy feliz y... todavía no estoy jubilado, o sea, que estoy como un joven, como un chavalín, lo que pasa es que decir eso a mi edad es un poco vergonzoso", afirmó el actor, que a sus 69 años mantiene sus ganas de trabajar. "Podemos ir acondicionándonos a nuestras fuerzas o a las ganas que tengas, pero creo que no sabemos retirarnos. No sabemos. (...) El teatro tiene algo maravilloso y es que lo hace pervivir, y es que reproduce cosas, ni siquiera habla de la actualidad, habla de qué nos pasa después de las cosas. Y después de una época en la que hablar es tan complicado, una pieza sobre cómo relacionarse hablando, la verdad que me ha enseñado muchas cosas. Cómo decir las cosas, qué no decir, y si no puedes decir algo, cómo decir que no puedes decirlo también, todo" , sentenció.