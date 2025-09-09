Juanillo, la nueva pasión taurina de Victoria Federica: su encuentro con amigos (y Colate) en Pedraza

La tarde del pasado domingo, en la localidad segoviana de Pedraza, se vivió una de esas jornadas que se quedan para el recuerdo. El día previo a las fiestas Pedraza se engalanó y convirtió su plaza mayor en una plaza de toros, que seguramente será una de las más bonitas en el mundo. Con la torre de la iglesia marcando las campanadas y esos soportales, que son una joya histórica, la plaza está considerada una joyita para los taurinos, y es de entender. En un extremo se colocaron las fuerzas vivas del ayuntamiento que en su día enamoró al pintor Zuloaga y, justo enfrente, en un balcón del restaurante La taberna, la otra 'fuerza viva' del municipio, Samantha Vallejo Nájera, que se ha convertido en su mejor embajadora. Los toros se celebraron en homenaje al maestro Andrés Hernando, que acudió al ruedo feliz y emocionado por reencontrarse con los suyos. En el cartel figuraban Finito de Córdoba, los segovianos Emilio de Frutos y Javier Herrero, Jarocho, Julio Aparicio y Juanillo. Se lidiaron seis novillos y hubo hasta cuatro rabos entre los logros de las faenas.

Pero si la tarde taurina fue de lo más entretenida y emocionante (Colate Vallejo Nájera estaba feliz viendo la buenísima acogida de esa convocatoria) lo que también sirvió es para descubrir la pasión taurina que siente Victoria Federica, la hija de la infanta Elena, por Juanillo, Juan Bohorquez, que a sus 22 años se ha convertido en todo un fenómeno de fans en los ruedos. Lo cierto es que casi la mitad de la plaza se llenó con seguidores de este torero, que es de los pocos que luce Coleta natural y que levanta más que pasiones entre sus seguidoras.

Victoria Federica y sus amigos, en Pedraza.

Como es habitual en ella, Victoria Federica llegó rodeada de su corte de amigas e intentó pasar lo más desapercibida posible (cosa complicada dada su largura y singularidad) y, en lugar de quedarse en las gradas que se improvisan en esta plaza, optó por asomarse a un balcón de los Vallejo Najera y alternar la charla y el copetín con lo que pasaba en el ruedo. Realmente, Victoria Federica estuvo más dentro que fuera, pero su presencia fue continua cuando Juanillo saltó al ruedo y cortó las dos orejas y el rabo.

Colate Vallejo Nájera, en Pedraza.

Ahí se emocionó y disfrutó como aficionada que es del arte de un Bohorquez, que además es un joven bastante atractivo, y, según cuentan los que bien le conocen, muy simpático y encantador. La verdad es que no le falta valor, como tampoco elegancia. Su coleta natural es un santo y seña que se ve en la lejanía y que ha cautivado a sus incondicionales, entre las que ya figura la sobrina del rey, que está visto no se pierde una. Ella puede.

Juan Bohorquez, 'Juanillo', en Pedraza.

