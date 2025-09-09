Los dulces 26 años de Carlota Uribarri, la nieta de José Luis Uribarri que apunta maneras: un círculo exquisito y la ambición de su madre

A sus 26 años recién cumplidos, Carlota Uribarri se adentra en una nueva etapa de su vida. La nieta del famoso presentador y locutor José Luis Uribarri amaneció el pasado 25 de agosto con un año más, así como con una fiesta por delante que reservó para este pasado fin de semana. Una celebración ambientada en el Hollywood clásico donde reunió a sus familiares y amigos en Madrid, y que dejaba ver que, como su madre, la representante de artistas Susana Uribarri, cuenta con un creciente poder de influencia. En su evento, la joven ofreció las hamburguesas de moda, entregó pulseras fluorescentes y regaló a los presentes grandes momentos.

La joven, a la que su círculo cercano se refiere cariñosamente como Caru, reservó una noche en El Olvido, en pleno barrio de Chamartín, para dar la bienvenida a su nuevo aniversario. En el local, ofreció un catering de Dipcioso, fundado por la empresaria colombiana Marcela Gutiérrez y el favorito de la influencer María Pombo, y sopló las velas de una tarta decorada con bengalas.

Además, recibió la sorpresa de un grupo de mariachis que tocaron algunas conocidas canciones en directo para ella, tal y como se apreció en las redes sociales. Luego, quienes quisieron alargar la velada se desplazaron hasta la discoteca Juanita 2.0, en el paseo de La Habana, que contó con recena a cargo de Hype. Fue un cumpleaños divertido, muy especial, que también evidenció una cosa: el lugar de privilegio del que viene Carlota.

Algunos de los amigos que acompañaron a la joven en su celebración por el norte de Madrid -donde los locales de ocio no son aptos para todos los bolsillos- se conocían de la escuela. Carlota estudió en el colegio British Council de Madrid y más tarde se licenció en Derecho en el Instituto de Empresa. Allí pasó cuatro meses durante la carrera en la Universidad de Kent, en Reino Unido. Tras terminar los estudios superiores continuó su formación con un máster en Márketing Digital y Análisis de Empresa en la Regent's University de Londres. Ha hecho prácticas en empresas como Mercedes Benz, en la productora audiovisual Beta y en la agencia de talentos Nova Talent.

Este máster le permitió aclarar mejor su futuro, ya que sus estudios en la música, vocación que heredó de su abuelo, acabaron frustrados después de que le detectaran unos nódulos en la garganta. La joven enfoca ahora sus esfuerzos en parecerse cada vez más a su madre, una de las representantes de famosos más conocidas del panorama tras ser la mánager de personalidades como Julio Iglesias o Ana Obregón (Carlota la considera su segunda madre). El hecho de haberse criado con su progenitora ya la ha acercado a rostros de sobra conocidos, así como a contactos del sector.

Además, la joven tiene también una gran relación con Bertín Osborne y es buena amiga de los hijos menores de Julio Iglesias. Con Alejandro Altaba, el hijo mayor de Chábeli Iglesias y Christian Altaba, hace buenas migas desde la infancia.