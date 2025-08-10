Begoña Vargas se desmelena en el Caribe en la boda de su cuñado, Martín Ceballos: las imágenes y su look

Para bodorrio el que este fin de semana se celebró en el Caribe. Begoña Vargas, cuñada del novio, fue una de las 130 invitadas que disfrutó del fiestón. La actriz, desde 2023, mantiene una relación con Andrés Ceballos, el vocalista de Dvicio, el grupo que se disolvió hace unos tres años. Fue el hermano de este, Martín Ceballos, que tocaba el bajo en la famosa banda, el que se casó con Silvia Fernández.

Para la boda, Begoña Vargas se decantó por un vestido largo con espalda descubierta. El cuello era halter en color azul cielo. Las lentejuelas con efecto escamas hicieron el resto. La boda también contó con preboda y mucha fiesta durante todo el finde. Los vídeos que la propia Begoña compartió en sus redes demuestran lo bien que se lo pasaron. Todos se desmelenaron al son de la música y el buen rollo que imperaba en el ambiente. No es para menos.

El lugar elegido para casarse de los novios era muy especial para ambos ya que fue el mismo donde se comprometieron, también en agosto de hace dos años. Fue precisamente durante la grabación del videoclip del tema Dominicana. En cuanto a ellos, para el día más especial de sus vidas escogieron dos estilismos a la altura.

La novia, para el "sí, quiero", lució un vestido de estilo romántico y corte contemporáneo, con escote palabra de honor y detalles florales. Una abertura lateral dejaba también ver su pierna. Y en cuanto al novio, huyó de lo clásico para enfundarse en una camisa y un elegante pantalón beige. Completó el atuendo con un llamativo sombrero.