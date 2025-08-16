Luis Alfonso de Borbón, en shock tras la demanda de una exempleada que le reclama 8.000 euros

Luis Alfonso de Borbón vive estos días un momento especialmente delicado. El nieto de Carmen Franco y bisnieto de Francisco Franco se ha visto envuelto en una polémica tras la denuncia de una supuesta exempleada que le reclama 8.000 euros. Esta complicada situación coincide, además, con un momento personal bastante sensible, tras el reciente fallecimiento de Pedro Gómez, un viejo amigo de la familia.

Ha sido, precisamente, a la salida del velatorio cuando, al ser preguntado por la prensa sobre la supuesta deuda, el Duque de Anjou ha optado por esquivar la respuesta: "No sé nada, lo siento. Hasta luego", ha afirmado tajante. Tampoco ha querido entrar en detalles sobre la delicada relación que mantiene con su madre, Carmen Martínez-Bordiú, asegurando simplemente que "todo está bien".