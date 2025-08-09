El esperpento de pagar 200.000 euros por vivir a todo trapo con Clooney y Amal en su mansión del lago Como y debatir sobre Derechos Humanos

El actor y la abogada solidaria reciben a 16 donantes en una experiencia para mega ricos con fines benéficos en el espejo verde del lago de Como, donde el agua parece un cristal líquido que refleja los sueños más caros de Europa. George Clooney y Amal Alamuddin han decidido organizar una fiesta con coartada moral. Allí, entre montañas que caen como pliegues de terciopelo sobre el agua, un grupo de 16 almas con carteras exuberantes han pagado, como quien adquiere un pasaje hacia la eternidad, al menos 200.000 euros por cinco días de convivencia con el actor y la abogada de derechos humanos más fotogénicos del planeta

En el lago de Como, cada tarde, el sol se retira detrás de las montañas como un actor que ha terminado su escena. Clooney sabe que ese momento es el más cinematográfico de todos: la luz acaricia el agua, Amal le roza la mano, y los invitados sienten, por un instante, que la belleza y la justicia podrían sentarse a la misma mesa sin que ninguna de las dos se sienta incómoda.

El escenario es perfecto para una novela de Henry James: el Hotel Passalacqua de Moltrasio, una villa del siglo XVIII que ha pasado por manos ilustres y que hoy vende sus noches por entre 5.500 y 12.000 euros. Dicen que allí, en una de sus habitaciones con vistas al lago, el compositor Vincenzo Bellini se dejó arrullar por la brisa y las campanas. Ahora, en esos mismos balcones, los invitados se inclinan sobre el agua con una copa de prosecco, mientras Amal, impecable, les habla de justicia internacional como si el mundo pudiera salvarse con una frase bien construida.

El programa de esta liturgia filantrópica está escrito con precisión de relojero. Cada mañana, una excursión: villas históricas con jardines que parecen suspendidos en el tiempo, almuerzos en terrazas donde el sol parte en dos la línea del horizonte, visitas a la célebre Villa Balbianello —decorado de Star Wars y Casino Royale—, y paseos en barco al atardecer, cuando la luz es tan dorada que hasta las casas parecen sonreír. En medio de estos rituales, charlas sobre derechos humanos que pretenden, entre el aroma de un vino del Ticino y el tacto del lino fresco, acercar a los millonarios a la realidad de los perseguidos y silenciados en cuarenta países.

Dicen que Robert De Niro podría aparecer, como si fuese un fantasma con traje de lino blanco que atraviesa las mesas para saludar a su viejo amigo. Mientras tanto, los chefs de la región ensayan cenas que parecen óperas de cinco actos: antipasti de precisión milimétrica, pastas que huelen a huerta y mar, postres donde el azúcar esculpe recuerdos.

Pero entre tanto lujo, ha sido Amal quien ha marcado la nota más comentada. Durante una cena previa en el Grand Hotel Tremezzo, se presentó con un vestido midi de Badgley Mischka, plata y flecos, que brillaba como una lluvia de meteoros sobre el lago. El precio, apenas trescientos euros en rebajas, fue una bofetada elegante a la idea de que el glamour se mide en ceros. No era un gesto populista, sino una forma de decir que el estilo, como la justicia, no siempre necesita un presupuesto infinito para imponerse. No todos ven la belleza de esta puesta en escena. Hay voces que critican la frivolidad de debatir sobre presos políticos y censura con un Brunello en la mano. Para esos críticos, la imagen de un yate avanzando hacia una mesa servida con velas es la antítesis de la urgencia moral. Pero los Clooney han aprendido a flotar sobre el ruido. En su guion, el glamour no contradice el activismo; lo envuelve como un papel de regalo para que sea más fácil de abrir.

La Villa Oleandra, que George compró en 2002 por nueve millones, es el corazón emocional de estos días. Allí, en el jardín que se asoma al lago, se celebra la fiesta de bienvenida. Los invitados pasean entre buganvillas y lámparas colgantes mientras Amal señala con la copa hacia un punto invisible del horizonte, como si allí, entre la bruma, se encontrara la respuesta a todos los litigios del mundo.

Cuando el brunch final ponga punto y seguido a esta aventura, los participantes no solo se llevarán en la retina un álbum de postales irrepetibles. También habrán financiado causas concretas: defensa de periodistas acosados, protección legal para mujeres perseguidas, investigaciones contra regímenes que usan la justicia como garrote. Amal y George dan ese toque suyo a la beneficencia, que también puede vestirse de seda. En ocasiones, el glamour es solo la envoltura de una intención seria.