En el corazón de Manhattan, la histórica sede de Cartier en la Quinta Avenida fue, durante las décadas de 1980 y 1990, mucho más que una boutique de alta joyería. En aquellas alfombras mullidas, bajo lámparas que parecían destilar luz líquida, se vendían desde la gargantilla de Elizabeth Taylor al reloj de Caroline Bessette-Kennedy, ocurría tras el telón del salón neoyorquino de Cartier. Además de venderse piezas de valor incalculable se tejían amistades, se compartían secretos y se creaban vínculos duraderos.

Pocos conocen ese mundo como Guy Clark. En un negocio donde la discreción era sagrada, él logró convertirse en "Guy de Cartier", sin necesidad de apellido, como las verdaderas leyendas. Hoy, su vida transcurre lejos de los mostradores, pero guarda en la memoria el brillo de aquellas piezas y el de las personas que las llevaron. "Al final, una joya es solo metal y piedra. Lo que le da vida son las historias que la acompañan", reflexiona. Y en las suyas, Cartier sigue brillando con luz propia. Durante casi doce años trabajó en la maison francesa en su época de máximo esplendor, y allí aprendió que el verdadero trabajo de un vendedor de alta gama no se limitaba a cerrar operaciones. "Tienes que ser parte confidente, parte estilista, parte organizador social y parte terapeuta", recuerda ahora. Cada joya guarda una historia… o un secreto". Hoy, Guy es diseñador de interiores, agente inmobiliario y figura social en Palm Beach, Manhattan y los Hamptons.

Sin embargo, en su memoria siguen vivas las jornadas en las que atendía a lo más selecto de la sociedad: Jacqueline Kennedy Onassis, Carolyn Bessette-Kennedy, Elizabeth Taylor, Barbara Walters, Estée Lauder e incluso miembros de familias reales. Su entrada en Cartier tuvo algo de casualidad y destino. De regreso en Nueva York, recordó a una vecina, Susan Marrow, que había trabajado allí y lo describía como un lugar mágico. Envió su currículum y, en la entrevista, mencionó su nombre. La jefa de Recursos Humanos guardó silencio, abrió un cajón y mostró una foto junto a Susan. "Era mi mejor amiga", dijo antes de darle la bienvenida.

Los años dorados

En aquellos años, Cartier no solo vendía joyas; vendía confianza. Guy llegaba antes de abrir y se marchaba después de cerrar. Recordaba aniversarios, enviaba notas de cumpleaños y buscaba maneras de conectar con los clientes más allá de la vitrina. "Sin confianza, en este negocio no tienes nada", afirma. La discreción era ley. Nunca revelaba qué compraban sus clientes ni las conversaciones que mantenían, aunque, con el paso de los años y tras la muerte de algunos, comparte anécdotas para mantener vivo su recuerdo. Carolyn Bessette-Kennedy fue uno de esos vínculos especiales. Llegó al salón en 1996 portando un reloj de oro Tank Française que aún no se había lanzado oficialmente. Guy no sabía quién era aquella mujer elegante y silenciosa, pero intuyó que había que tratarla con especial cuidado. Con el tiempo, ella volvió en varias ocasiones, casi siempre para comprar regalos. Tras su boda con John F. Kennedy Jr., llevó a Guy las joyas heredadas de Jacqueline Kennedy Onassis para transformarlas en nuevas piezas de platino. Una de ellas, confiesa, la conserva él mismo. Carolyn incluso llegó a regalarle a su madre un par de pendientes tricolores de Cartier sin haberla conocido nunca.

Elizabeth Taylor y el collar reinventado

La dirección confiaba en que Guy fuera quien tratara con Elizabeth Taylor. La actriz rara vez visitaba la tienda, pero hablaban por teléfono y se reunían en el Plaza Athénée. Su proyecto más notable con ella fue rediseñar el collar que había sostenido el legendario diamante Burton-Taylor de 69 quilates. Tras vender la piedra para financiar un hospital en África, la pieza quedó incompleta. Guy ayudó a convertirla en un moderno collar corto con pendientes a juego, que debutó en 1991 en una gala benéfica contra el sida junto a Elton John. Años después, en 2011, volvió a ver la creación en una subasta de Christie's, donde el collar alcanzó 962.500 dólares.

Jacqueline Kennedy Onassis y la joya más íntima

Entre los encargos más delicados estuvo la reparación de un reloj Tank de oro perteneciente a Jacqueline Kennedy Onassis. Llevaba grabado un solo nombre: "Patrick", junto con la fecha de nacimiento y muerte de su hijo, fallecido a los dos días de vida. Ella apenas lo usaba, pero insistía en mantenerlo siempre en perfecto estado. Para Guy, fue un recordatorio de que, detrás de cada pieza, había una historia profundamente personal. El salón de Cartier en la Quinta Avenida, en aquella era dorada, funcionaba como un salón privado donde las relaciones se medían tanto en quilates como en confianza. Guy vendía joyas; restauraba reliquias familiares y coordinaba diseños exclusivos con el taller de París.