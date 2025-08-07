El portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, ha reaparecido este jueves en sus redes sociales tras el duro anuncio de su diagnóstico de cáncer. Lo ha hecho desde Cádiz, donde disfruta de unos días de descanso junto a su mujer, la actriz Bárbara Goenaga, quien ha sido su gran apoyo en este difícil momento.

"Unos días de Cádiz para recuperar energía. Cádiz siempre es una buena idea", ha escrito en un post en Instagram con una instantánea junto a su flamante esposa, que hace un par de semanas cumplió 42 años.

Fue el pasado 14 de julio cuando Sémper sorprendía al anunciar públicamente que padece cáncer, aunque lanzó un mensaje de tranquilidad asegurando que las perspectivas médicas son "razonables". Aun así, advirtió que su exposición pública se reduciría durante el tiempo que duren sus tratamientos. Un día después, reconocía que fue su mujer quien insistió para que se sometiera a las pruebas médicas: "Me encontraba mal, y gracias a ella se detectó", contó hace unas semanas.

Una relación consolidada

Los dos mantienen una sólida relación desde 2015. El político y la actriz forman una familia numerosa: Goenaga tuvo un hijo de una relación anterior con el actor Óscar Jaenada, y junto a Sémper ha tenido dos hijos más. Pese a que en sus inicios algunos no apostaban por la estabilidad de su relación, el tiempo ha demostrado que lo suyo no solo funciona, sino que se ha afianzado con el paso de los años.