Bertín Osborne regresa a su programa de Canal Sur y recuerda lo peor de 'Tu cara me suena': "Sacadme de aquí"

Bertín Osborne ha regresado a su programa en Canal Sur, El show de Bertín, tras unos meses en las noches de los viernes de Antena 3 como uno de los concursantes estrella de la última edición de Tu cara me suena, de la cual, el pasado 11 de julio, salió vencedora Melani García a sus 18 años y después de haber sacado notazas en la selectividad.

El cantante de rancheras, que recientemente ha entrado en la lista de morosos de Hacienda y ha anunciado su retirada de la música, tuvo la oportunidad de luchar en la gran final, pero hay que recordar que renunció a ello y le dio su pase a la humorista Esperansa Grasia. "Yo he venido aquí a divertirme", dijo en la última semifinal del formato, en la que imitó a María del Monte y cantó junto a ella Cántame.

? ¿Estamos viendo bien en #TCMS?



? Bertín Osborne y María del Monte en 'original y copia' es simplemente: fabuloso.



? No sabemos quién se lo está pasando mejor... si sus compañeros, el jurado, nosotros o el propio Bertín. pic.twitter.com/QqovAnDlMt — TuCaraMeSuena (@TuCaraMSuena) July 4, 2025

Este viernes, en su vuelta a la cadena autonómica andaluza, el ex de Fabiola Martínez saludó de nuevo a sus espectadores: "Buenas noches, bienvenidos, gracias por estar aquí y en casa, ¡empiezo yo otra vez!". Frente a su colaborador El Sevilla, dijo también sobre su paso por el programa de Antena 3: "Lo he pasado muy bien, tengo que decirte que en las primeras semanas estuve a punto de tirar la toalla y decir 'que le den por saco, sacadme de aquí, yo ya no puedo más'".

También comentó uno de los puntos más destacados del programa, el de las caracterizaciones: "Nunca en mi vida, jamás, me he maquillado". Y recordó: "Primer día, primer programa: tres horas. Entraba uno: 'Yo te voy a hacer la barba'; llegaba otra: 'Yo te voy a hacer las pestañas y los ojos'; y otra: 'Te voy a poner las lentillas' y yo: '¡¿Qué?!'". Y su experiencia en el programa la resumió así: "Os voy a decir una cosa, ha sido un peluseo".

Bertín, que en su show andaluz fue sustituido temporalmente por Manuel Díaz El Cordobés, también dijo en la final de TCMS: "Los primeros días fueron horrorosos, pero luego ya lo entendí y lo he disfrutado a horrores". En la final, tras renunciar a su pase, actuó libre de cargas e imitó a AC/DC.