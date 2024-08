El bikini más atrevido jamás exhibido por Sofía Suescun (no apto para descuidos)

La influencer ya disfruta de las vacaciones tras su paso por Supervivientes. Bronceada por el sol de Honduras, presume de cuerpazo a sus 28 años y regala a todos sus seguidores (casi un millón y medio) imágenes muy sexys desde la impresionante piscina de su chalé madrileño. La última, de este mismo lunes, ha caldeado las redes sociales y no es para menos: Sofía Suescun presume de su tonificada anatomía con un minúsculo bikini de red con detalle de caracolas que deja muy poco a la imaginación.

Este tipo de prendas han sido una de sus señas de identidad durante su paso por el reality de supervivencia: triángulos imposibles y atrevidos tangas con los que ha realizado cada una de las pruebas del formato. En alguna de ellas, además, la tela (o la ausencia de ella) le ha jugado una mala pasada, dejando al descubierto alguna parte solo apta para mayores de 18.

Está claro que el descuido no ha condicionado a Sofía, que presume de un imponente físico trabajado durante todo el año. Es habitual verla entrenar en el gimnasio de su casa e incluso compartir con sus seguidores sus trucos para marcar abdominales o redondear hombros.

Sofía se ha convertido en una de las protagonistas del verano gracias a su paso por Supervivientes. Alejada de la televisión desde el 2022, la ex gran hermana regresó por todo lo alto como participante de Supervivientes All Star. Sus múltiples enfrentamientos con la que era su amiga, Marta Peñate, y sus acercamientos cariñosos a Logan y Bosco coparon la mayor parte de los vídeos-resumen de cada entrega. Eso sí, también ha ganado 'hate', tanto en redes como el plató, por lo que declinó la invitación de la cadena a participar en el último encuentro de los supervivientes en De Viernes: "Hay que decir que nos habría encantado que estuviera Sofía esta noche aquí, pero no ha querido venir. Pero Sofía, cuando quieras, aquí tienes tu casa, también para charlar y repasar contigo el concurso", dijo Bea Archidona.

Ella, por el momento, prefiere desconectar y refrescarse acompañada por su novio, Kiko Jiménez, que la defendió en plató, y de sus perritos, a los que adora.