Ni Kamala Harris ni Gavin Newsom: Michelle Obama la opción 'favorita' para coger el testigo de Biden

El 'nefasto' debate entre Joe Biden y Donald Trump de este viernes puso de manifiesto el cambio necesario en la presidencia de los Estados Unidos. Sobre todo, porque hubo una práctica unanimidad en que el demócrata no es un candidato competitivo y excepto la vicepresidenta Kamala Harris, casi todo el partido clama para que se cambie. Él, por el contrario, trata de salir al paso reconociendo sus fallos, pero ensalzando sus virtudes: "No ando tan bien como antes. No hablo tan bien como antes. No debato tan bien como antes, pero sé lo que se me da bien. Sé decir la verdad", dijo.

Lo cierto es, que Biden lleva meses protagonizando más de un lapsus y diversas caídas que pueden llevar al pueblo y los adversarios a pedir que dé un paso atrás en el proceso de reelección. Claro que, quién le va a decir al presidente de los Estados Unidos que una retirada a tiempo es una victoria. Y, en la misma línea, su discurso no parece convencer ni a su propio partido, que ya están haciendo maniobras para buscarle sustituto, y mucho menos a Trump, que sabe aprovechar bien la debilidad de su competidor para llevar a cabo su oposición: "El problema de Joe Biden no es su edad. Es sumamente incompetente", lanzó el republicano.

Así, desde las cabeceras mediáticas y los atriles políticos, son muchos los que piden que Biden deje paso a un nuevo candidato que aparecerá en las papeletas el próximo mes de noviembre, siendo la exprimera dama Michelle Obama la opción preferente para salvar la presidencia estadounidense, entre otras competentes.

La postura vigente en el Partido Demócrata es la de activar la maquinaria para buscar un sustituto a Biden, aunque visible y oficialmente le apoyen. Sobre la mesa, un sinfín de alternativas, entre las que el nombre de la actual vicepresidenta, Kamala Harris, coge fuerza. Sin embargo, no goza de la misma popularidad que Biden.

Otra de las opciones en los demócratas es la de Gavin Newsom, gobernador de California y exalcalde de San Francisco que, además, tuvo que dar la cara por Biden tras el bochornoso espectáculo televisivo de este viernes. Claro que el nombramiento de Gavin dejaría fuera de juego a Harris según la legislación americana que no permite las candidaturas a presidente y vicepresidente del mismo estado.

Gavin Newsom

Y si no resurge ningún otro nombre con una 'nueva cara', habría que retroceder a la etapa de Barack Obama para dar con alguien capaz de aunar el voto de unos y otros. Es por lo que, la figura de Michelle entra en juego. A principios del 2024, una encuesta elaborada por Rasmussen Reports estableció que la exprimera dama era la opción favorita de los demócratas para heredar el testigo de Biden. A esto se suma que tiene un alto nivel de popularidad y el galardón de la consultora Gallup en el 2020, que la nombró la mujer más admirada de los estadounidenses tras los rumores que afloraron sobre su posible nombramiento a la candidatura.

Sin embargo, nada parece convencer a Michelle Obama que ha descartado la opción en varias ocasiones: "La política es difícil y, para meterse, tienes que quererlo, tiene que estar en tu alma, y en la mía no lo está". Sí es verdad que desde que abandonó la residencia presidencial en 2018, Michelle no ha ocupado ningún cargo público, aunque sí ha participado en causas sociales y ha impulsado la participación electoral entre los votantes más jóvenes. Ahora bien, ¿qué nos lleva a pensar, más allá de su popularidad, que podría postularse como candidata demócrata?

Lo cierto es que ha habido un detalle que ha acaparado la atención. Michelle se ha mantenido al margen de la actual campaña electoral de Biden, sin acudir ni a mitines ni difundir mensajes a favor del presidente. Algo que no fue habitual en la pasada campaña de 2020, cuando ensalzaba las capacidades de Biden públicamente. No obstante, desde Axios apuntan que la exprimera dama estaría enfadada con el trato de la familia Biden hacia su íntima amiga Kathleen Buhle, exmujer de Hunter Biden, el hijo del demócrata.

Michelle Obama y Joe Biden