En los últimos meses, no hay semana sin algún desencuentro entre las Campos y Alessandro Lequio, principalmente con Alejandra Rubio en el programa Vamos a ver, donde son compañeros. Su relación profesional, marcada por reproches e ironías, suma un nuevo capítulo a raíz de una reciente polémica: el conde italiano criticó abiertamente una portada en la que la nieta de María Teresa Campos posaba junto a su actual pareja, sugiriendo que las imágenes habían sido pactadas con la prensa.

La situación ha adquirido un tono irónico cuando, pocos días después, el exmarido de Ana Obregón era protagonista de otra portada, esta vez en traje de baño durante sus vacaciones, alimentando el debate entre los colaboradores de televisión. Preguntada en el aeropuerto junto a Carlo Costanzia, la hija de Terelu ha preferido mostrarse indiferente ante las críticas: "Yo es que no acostumbro, así, a no ser que sea en el trabajo, a hablar de los demás", zanja, dejando claro que prefiere no pronunciarse sobre cuestiones ajenas a su vida personal. Tampoco ha querido desvelar si ella y su novio ponían rumbo a Italia para pasar unos días con la familia del joven: "Lo siento, no te voy a decir", responde con una sonrisa, mostrando su habitual discreción. Con estas declaraciones, la nieta de María teresa Campos deja claro que no va a entrar en juegos mediáticos ni alimentar polémicas personales.

Recordemos que Alessandro Lequio sostiene que su tocaya y Carlo Costanzia ya no es como era. Para el italiano, y ex de Mar Flores, el "yerno" de Terelu Campos y padre de su nieto pactó con el fotógrafo que hizo las fotos del reportaje junto a Alejandra en Diez Minutos, pero lo hizo "a espaldas de ella". Para Lequio, el primogénito de Mar Flores actuó al margen de la madre de su hijo y cobró bajo cuerda. Además, citó una "fuente de absoluta solvencia" para sostener la información que puso sobre la mesa, mirando a la cara a la propia Alejandra Rubio, sentada junto a él en el sofá.

Aquel día, la vendedora de las fotos, Sandra Aladro, también presente, dijo que las fotos son, en realidad, fruto del magnífico trabajo de sus paparazzi, y añadió que les costó mucho hacer el reportaje precisamente porque, según la directora de la agencia de la exclusiva de Diez Minutos, Carlo "es muy difícil de fotografiar porque hace lo imposible porque no le pillen". Pero Lequio puntualizó que podría ser que la propia agencia ignorara la existencia de un supuesto pacto secreto entre Carlo Costanzia y el fotógrafo. Por otra parte, de ser un falso robado, tampoco lo reconocería, lógicamente.

Tampoco resulta inverosímil que el actor, que ha cumplido condena por estafa, fuera capaz de pactar y llevarse en un momento lo que tarda un mes, o tal vez más, en ganar en su negocio como peluquero. La cuestión es que, según Lequio, que ahora ha sido sorprendido en bañador (salvo que lo haya pactado también), Carlo no le cuenta sus chanchullos (presuntos) a Alejandra, ciega de amor por el padre de su hijo. El ex de Ana Obregón anticipaba ya hace semanas acontecimientos: vaticinaba que Carlo y Alejandra están en la antesala de una crisis, motivada por una supuesta traición que, de confirmarse, podría marcar un antes y un después en los mediáticos y jóvenes papás.

L portada de la revista Diez Minutos mostraba unas imágenes veraniegas de Carlo y Alejandra disfrutando de unos días en las Islas Baleares. Hasta ahí todo podría parecer un simple reportaje vacacional… Si no fuera porque, según Lequio, esas imágenes habrían sido pactadas exclusivamente por Carlo Costanzia sin el conocimiento ni consentimiento de Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos. "Cuando en este plató damos una información así es porque alguien nos lo ha confirmado directamente", aseguraba en antena el italiano. Según él, Carlos habría llegado a un acuerdo con el fotógrafo para realizar este posado, probablemente sin notificarlo ni siquiera a la agencia que vendió el material gráfico a Diez Minutos. Este hecho, aparentemente menor, podría ser un indicio de algo más profundo: una ruptura de confianza que, en palabras del aristócrata, anticipa un conflicto mayor entre ambos.

Informalia había adelantado días antes la publicación del citado reportaje, señalando que, según algunas versiones, podría no tratarse de un trabajo de paparazzi obtenido con "mucha dificultad", como por contra sostenía la agencia, sino de un pactado, un "falso robado". La propia agencia implicada desmentía, como no puede ser de otra manera, ningún acuerdo previo. Pero Lequio argumentaba que puede que incluso hasta la agencia ignorara el supuesto acuerdo.

Alejandra Rubio, por su parte, manifestó públicamente su sorpresa ante la publicación, afirmando que no sabía nada y que simplemente "los habían pillado". Sin embargo, ya promocionó (voluntaria o involuntariamente) la portada, anunciando que sospechaba que les habían pillado. Joaquín Prat, que no da puntada sin hilo, dejó caer que "las fotos parecen de catálogo". Las declaraciones de la hija de Terelu Campos han despertado escepticismo sobre si de verdad les han pillado. Primero, porque ya ella misma había admitido días antes que tenía la sensación de que los estaban siguiendo. Esta contradicción no ha hecho más que alimentar la teoría de que algo no cuadra. A este episodio se suma el antecedente del embarazo, que no ha pasado desapercibido para los medios. Hace unos meses, Informalia también avanzaba en primicia que Alejandra Rubio había sido vista saliendo de una farmacia con varios test de embarazo. En ese momento, la hija de Terelu desmintió rotundamente la noticia, asegurando que era falsa. No obstante, días después, y previo pago por una exclusiva en la revista ¡Hola!, confirmó su embarazo y posó para la publicación, revelando incluso el tiempo de gestación, un tiempo que evidenciaba el embuste con alevosía de la joven.

"En este tipo de relaciones mediáticas hay muchas capas de protección, y muchas veces se juega al despiste con los medios. Pero cuando uno empieza a ocultar cosas al otro, como estos presuntos pactos con fotógrafos, estamos hablando ya de algo más serio", comentaba Lequio durante su intervención, dejando claro que, a su juicio, estamos ante el inicio de una posible crisis, porque Carlo se mueve al margen de la madre de su hijo. Y no caigamos en la trampa de pensar que el hijo de Mar Flores fue a la cárcel por ser una hermanita de la caridad.

Lo cierto es que desde que se conoció el embarazo de Alejandra Rubio, el interés mediático por ambos ha ido en aumento. Las cámaras los persiguen, las exclusivas se multiplican y cada paso es examinado con lupa. Por no hablar de las visitas a platós de Carlo o de Terelu, además de Alejandra. Aunque ambos han intentado mantener una imagen de unidad y felicidad, lo ocurrido con estas fotografías podría romper esa fachada.

De momento, Rubio niega que sea un pactado, como la agencia o el fotógrafo, pero Carlo Costanzia no ha hecho declaraciones. Sin embargo, las especulaciones ya corren como la pólvora en tertulias, redes y medios del corazón. Los próximos días serán clave para saber si este episodio se queda en una simple anécdota o si realmente marca el inicio de una fractura en una de las parejas más mediáticas del panorama actual. Como decía Lequio: "Cuando una pareja se empieza a ocultar este tipo de cosas, es que algo está pasando… o está por pasar". Atentos a los próximos movimientos.