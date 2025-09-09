La visita oficial de Leonor a Navarra como princesa de Viana: primer viaje tras su ingreso en San Javier

Leonor se prepara para su primera visita oficial a Navarra como princesa de Viana, título que ostenta junto al de Asturias y de Girona. Aún se ultiman los preparativos de este viaje, en el que estará acompañada por sus padres, los Reyes, según publica El Diario de Navarra, y que supondrá su primer acto de agenda desde su ingreso en la AGA, la Academia General del Aire y el Espacio, en San Javier (Murcia), donde completará su instrucción militar.

El viaje de la heredera tendría lugar entre el 25 y el 27 de septiembre. O sea, tres jornadas con escalas en Pamplona, Tudela, Viana y Leyre. Tudela, además, es una ciudad que la Reina conoce bien, ya que acoge el famoso festival de cine que se ha convertido en una de sus citas culturales del año. En la última edición, en febrero, doña Letizia presidió la clausura de la 31ª Muestra de Cine Español, que rindió homenaje a Mario Camus por el 40º aniversario de la película Los Santos Inocentes, basada de la novela homónima de Miguel Delibes.

De Tudela a Leyre

Uno de los escenarios más señalados de este recorrido será Leyre, que acogía el premio Príncipe de Viana hasta 2015, año en que los Reyes presidieron la ceremonia por última vez. Por decisión de la Comunidad Foral, dejaron de invitar a Sus Majestades y se cambió de ubicación, pasando a ser itinerante: desde Viana a Olite. Esta edición, en junio, se celebró en el Palacio Real de Olite. Hace, pues, diez años en que don Felipe y doña Letizia no asisten a este acto, con la carga de simbolismo que eso conlleva.

Este periplo de la princesa y sus padres por la Comunidad Foral de Navarra, cuya presidenta es María Chivite, nos dejará un álbum de fotos familiares que será la antesala de los Premios Princesa de Asturias, en Oviedo el próximo 24 de octubre.

Recordemos que en junio Chivite afrontó un duro golpe cuando su segundo, Ramón Alzórriz, presentó su dimisión como vicesecretario del Partido Socialista de Navarra tras el estallido del caso Cerdán, Koldo y Ábalos. Entonces, la presidenta dijo sentirse traicionada.