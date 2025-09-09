Casas Reales

Nuevo gesto de agradecimiento de Felipe VI al personal involucrado en la extinción de los incendios forestales

Felipe VI recibe en Zarzuela a los equipos que trabajaron en la extinción de los incendios. Foto: Casa Real
  1. Ana Gómez Viñas

Ha sido el nuevo gesto de agradecimiento de Felipe VI con el personal que participó en la extinción de los devastadores incendios de Zamora, León, Ourense y Cáceres de este verano. Hace dos semanas, los Reyes enviaron un mensaje esperanzador tras recorrer las zonas arrasadas por las llamas: "Hay que salir adelante", los afectados "requieren el cariño de todos", dijo.

El Rey ha recibido en audiencia a los integrantes del dispositivo aéreo que participaron en primera línea de lucha contra el fuego con quienes, en su visita con la Reina a las zonas afectadas, no tuvo la oportunidad de conversar porque se encontraban de servicio. El encuentro ha tenido lugar en el Palacio de la Zarzuela este martes 9 de septiembre.

La representación del personal involucrado en el dispositivo aéreo ha estado formada por la directora General de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones Sanz; y personal del Ministerio del Interior, de Defensa, de Transición Ecológica, de las Comunidades Autónomas afectadas de Castilla y León, Galicia y Extremadura, y de las comunidades autónomas que ayudaron con sus medios aéreos a la extinción de los incendios, como Madrid, Aragón, Murcia, Asturias, Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Valencia, Navarra y Baleares.

Don Felipe y doña Letizia visitaron hace dos semanas las zonas arrasadas por los graves incendios forestales que sacudieron Castilla y León, Galicia y Extremadura en agosto. En su recorrido, fueron testigos de los daños sufridos en los montes, en cultivos y casas, y conocieron las necesidades de los vecinos afectados a través de sus testimonios. También, lanzaron un mensaje de aliento y mostraron su agradecimiento a los equipos de extinción en la primera línea de fuego y los que velaron para proteger a la población.

