Los gestos de afecto de los Reyes con los vecinos del Valle del Jerte: la visita de Felipe VI y Letizia a Cáceres tras los incendios

Zamora, León, Ourense y Cáceres en tres días. Concluye en Extremadura la semana de visitas de los Reyes a las zonas cero de los incendios que han arrasado en agosto parajes y montes de las mencionadas provincias españolas. El recorrido de este viernes 29 de agosto ha dado comienzo en Rebollar (en el Valle del Jerte).

Allí, en el municipio cacereño situado en el margen del río Jerte y los Montes de Traslasierra, don Felipe y doña Letizia han escuchado los relatos de los vecinos y vecinas que han visto las llamas de cerca. El pueblo, de casas de granito elevadas sobre el terreno, se levanta como un mirador sobre el valle. Sus habitantes han relatado a Sus Majestades sus experiencias tras el paso del fuego. Unos momentos de saludos, vítores y vídeos que nos han dejado la fotografía de doña Letizia con un bebé y con un cachorro llamado Fuego.

Sus Majestades, acompañados por el ministro del Interior, Fernando Grande-Malaska, y la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, han mostrado a los vecinos su apoyo y han escuchado los testimonios de los afectados. Tras este recorrido, estña previsto que visiten Cabezabellosa (en la Trasierra-Tierras de Granadilla) y Hervás (en el Valle del Ambroz).