David Ascanio se sincera sobre su separación de Laura Sánchez: "El amor que me llevo es infinito"

David Ascanio ha hablado, por fin, de su ruptura con Laura Sánchez. El cantante y la modelo llevaban juntos 15 años, seis de ellos casados. Sin embargo, ahora cada uno toma su camino. La noticia se dio a conocer la pasada semana y pilló a muchos por sorpresa, pues el pasado mes de enero el canario se deshizo en halagos sobre su compañera en un evento en Madrid. "Es mi compañera en todos los sentidos. Tenemos vidas muy distintas, nos adaptamos muy bien, entendemos la vida de cada uno; respetarse, admirarse y comprenderse es fundamental", afirmó.

"Vivir una nueva etapa es la oportunidad de transformarse en algo mejor. No saben el amor que me llevo, es infinito", ha explicado a ¡Hola! Para el artista, "los recuerdos" con su ex "son bonitos", y "el presente, un regalo".

"La vida es un punto y seguido todo el rato, con lo que aprendemos y lo que compartimos, de eso se trata, de mirar siempre hacia delante y ser sincero con uno mismo, esa es la clave", ha reflexionado el músico, que mira al futuro con optimismo.

"Agradezco cada día lo que tengo y a todos los que me rodean: mi familia, mis amigos, mi música, el deporte y la meditación, hacen que mi cabeza esté en paz", ha comentado. Unas palabras que siguen la línea de las que la actriz pronuncio hace unos días ante los medios de comunicación.

En la feria de San Isidro, en la Plaza de toros de Las Ventas, la modelo dijo que "todo está bien" en la vida de ambos. "Lo demás se va trabajando día a día. Con él todo bien. Día a día. Salud, lo demás que venga lo que venga", explicó.

Juntos en las buenas y en las malas

Sánchez y Ascanio iniciaron su relación en 2009. Se conocieron en el cumpleaños de un amigo en común, aunque apenas hablaron. Fue más adelante, tras coincidir en próximos encuentros, cuando saltó la chispa entre ambos. En concreto, en una cena en casa del artista. El 29 de junio de 2018, en Tenerife, la modelo y el cantante se unieron en matrimonio en una íntima ceremonia civil en la que también estuvo presente Naia, la hija de Sánchez con Aitor Ocio, con el que mantiene una larga batalla judicial por al custodia de la joven. De hecho, la modelo aseguró en su momento que relacionaba su diabetes con la "complicada situación emocional" a la que se ha sometido en este tiempo. El pasado año también vivió otro duro golpe: el fallecimiento de su padre.